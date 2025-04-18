Планета-океан недалеко від Землі: вчені показали, які там можуть жити інопланетяни (фото)

Нещодавно вчені повідомили про те, що вони зробили проривне відкриття і виявили переконливі ознаки існування життя на планеті K2-18b. Вона розташована відносно недалеко від нашої планети за космічними мірками і може бути покрита океаном, де існує інопланетне життя. Яким воно може бути, розповіли вчені.

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Про це пише Daily Mail.

Як уже писав Фокус, вчені виявили в атмосфері планети K2-18b величезну кількість хімічних речовин, які створюють живі організми на Землі. Йдеться про диметилсульфід і диметилдисульфід, який виробляється фітопланктоном, крихітними організмами, в океанах Землі.

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Арік Кершенбаум із Кембриджського університету каже, що це складні хімічні речовини, які дуже швидко розпадаються. Якщо цих речовин багато на планеті K2-18b, то це означає, що її може створювати позаземне життя.

Планета K2-18b розташована на відстані 124 світлових роки від нас, що вважається близько за космічними мірками. Вона обертається навколо зірки, яка належить до класу червоний карлик, маса планети приблизно у 8,5 разів більша, ніж у Землі, а розмір — приблизно у 2,5 раза більший, ніж у нашої планети. Вчені вважають, що ця планета може бути покрита океаном, де існує інопланетне життя. За допомогою даних учених штучний інтелект створив зображення цього потенційного інопланетного життя.

Найімовірнішою формою життя на планеті K2-18b будуть мікроскопічні організми, такі як фітопланктон Фото: Daily Mail

Кершенбаум каже, що якщо на планеті K2-18b і існують живі організми, то вони, найімовірніше, відрізнятимуться від тих, що зараз живуть на Землі. Річ у тім, що навіть якщо на цій планеті є океан, то він буде схожий на океан на Землі, який існував понад 3 млрд років тому, коли життя на нашій планеті тільки зародилося. Тому найімовірніше в цьому океані існуватимуть прості живі організми. Це означає, що найімовірнішою формою життя будуть мікроскопічні організми, такі як фітопланктон, які живляться світлом зірки.

Вчені вважає, що якщо на планеті K2-18b можуть бути такі мікроорганізми, то це може також означати, що в океані можуть жити й інші більші організми, які харчуються померлими мікроскопічними організмами. Ймовірно, саме таким було життя на Землі приблизно 2 млрд років тому.

Більш складне життя могло еволюціонувати, щоб харчуватися мікроорганізмами у воді. Вони можуть нагадувати земних істот, які називаються хоанофлагелати Фото: Daily Mail

Якщо на планеті K2-18b еволюціонувало б складніше життя, воно могло б нагадувати деяких стародавніх фільтраторів, що живуть на Землі. На нашій планеті одним із перших, хто почав їсти мікроорганізми, був тип одноклітинного організму, званого хоанофлагелати, це найдавніший із нині живих предків усіх тварин на Землі. Ці прості істоти були схожі на крихітні волани для бадмінтону, які використовували мікроскопічні волоски, щоб поглинати бактерії.

Хоча складні тварини еволюціонували тільки у відносно недавньому минулому Землі, їхні викопні рештки показують, який вигляд може мати інопланетне життя. Вчені вважають, що першою твариною, що фільтрує, в історії Землі була велика креветкоподібна істота під назвою Tamisiocaris borealis, яка жила 540 мільйонів років тому. Хоча малоймовірно, що на планеті K2-18b є складне життя, але воно могло б еволюціонувати схожим чином.

Тварини на K2-18b можуть виглядати як деякі з перших організмів, що фільтрують, на Землі. Це були великі, схожі на креветок істоти Фото: Daily Mail

Життя існує на Землі майже 4 млрд років, але тільки в останні 500 млн років з'явилося щось схоже на тварину. Тож теоретично на K2-18b може існувати ще складніше життя.

Майкл Гарретт з Манчестерського університету каже, що якщо на цій планеті атмосфера з низькою щільністю, то там могли б бути форми життя з крилами величезного розміру. Це можуть бути летючі риби, як в океанах Землі, так і морські птахи.

Учені вважають, що летючі риби і навіть птахи могли еволюціонувати на цьому водному світі Фото: Daily Mail

Але все це лише припущення. Адже вчені не виявили жодних живих істот на планеті K2-18b, а знайшли лише ознаки, які вказують на те, що там може існувати якесь інопланетне життя.

Як уже писав Фокус, у Місяця з'явиться своя орбітальна станція і її перший модуль уже готовий. Головний модуль майбутньої орбітальної станції Gateway, яка буде обертатися навколо Місяця, під назвою HALO доставили в США з Європи. Цей модуль планують відправити до Місяця у 2027 році.