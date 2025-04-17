Океанічний світ схожий на Землю: виявлено найкращий доказ позаземного життя

Астрономи вважають, що вони виявили найпереконливіші натяки на існування інопланетного життя на планеті, розташованій за 124 світлових роки від нас. Вважається, що це океанічний світ і там можуть мешкати живі істоти. Але не всі вчені згодні з цим.

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Дослідження опубліковано в журналі The Astrophysical Journal Letters, пише ScienceAlert.

Виявлена 6 років тому планета K2-18b не дає спокою вченим, адже вважається, що це океанічний світ, де може існувати позаземне життя. Автори нового дослідження заявили, що вони виявили найпереконливіші докази того, що ця планета може бути населеною. Якщо це так, то там точно не живуть розумні інопланетяни, а може існувати мікробне життя. У будь-якому разі, це відкриття є проривом у пошуках потенційного інопланетного життя.

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Планета K2-18b розташована на відстані 124 світлових років від нас, вона приблизно у 2,5 раза більша за Землю і приблизно у 8 разів масивніша за нашу планету. Цей передбачуваний океанічний світ обертається навколо зірки типу червоний карлик, яка менша за Сонце. Але найголовніше, що планета перебуває в зоні населеності своєї зірки, а отже, там є умови для існування океанів із рідкої води і для підтримки потенційного життя, вважають учені.

Автори дослідження заявили, що вони виявили за допомогою космічного телескопа Вебб в атмосфері планети K2-18b ознаки двох хімічних речовин, які вказують на потенційне існування позаземного життя. Ці хімічні речовини називаються диметилсульфід і диметилдисульфід і на Землі їх виробляють морські мікроорганізми, відомі як фітопланктон.

Вчені не стверджують, що вони виявили інопланетне життя, але натяки на це є дуже переконливими. Якщо відкриття підтвердиться, то вперше виявлено можливу біологічну активність на планеті поза Сонячною системою.

Планета K2-18b розташована на відстані 124 світлових роки від нас, вона приблизно у 2,5 раза більша за Землю і приблизно у 8 разів масивніша за нашу планету. Ілюстрація Фото: ESA/Hubble, M. Kornmesser

До речі, раніше астрономи виявили в атмосфері планети K2-18b метан і вуглекислий газ. Це був перший випадок, коли молекули на основі вуглецю були знайдені на планеті в населеній зоні своєї зірки за межами Сонячної системи.

Не всі вчені згодні з висновками авторів дослідження і вважають, що виявлені хімічні речовини можуть бути створені не живими організмами, а іншим не біологічним процесом. Наприклад, минулого року диметилсульфід було виявлено на кометі, а отже, ця речовина може не бути пов'язана з діяльністю живих організмів. Але автори дослідження кажуть, що кількість диметилсульфіду на планеті K2-18b у тисячі разів більша, ніж на Землі, а отже, це вказує на біологічне походження цієї речовини.

Учені вважають, що на океанічній планеті K2-18b може існувати життя. Ілюстрація Фото: Daily Mail

З огляду на те, що планета K2-18b розташована близько до своєї зірки, яка все ж виділяє менше тепла, ніж Сонце, деякі вчені вважають, що якщо там і є океан, то він складається з дуже гарячої води. Значить життя там не може існувати.

Автори дослідження мають намір продовжити спостереження за планетою K2-18b, щоб знайти ще кращі докази того, що там може існувати позаземне життя. Якщо його там буде виявлено, то стане зрозуміло, що ми не самотні у Всесвіті. Навіть попри те, що на потенційно океанічній планеті можуть існувати не розумні інопланетні істоти, а мікроорганізми. Все ж це буде інопланетне життя.

Як уже писав Фокус, астрономи виявили найдальшу спіральну галактику. Вона дивним чином схожа на нашу галактику Чумацький Шлях, але існувала вже через 1 млрд років після Великого вибуху. Це відкриття кидає виклик теоріям еволюції галактик.

Також Фокус писав про те, що вчені виявили нову планету в нашій галактиці, яка обертається навколо не зовсім звичайних зірок. При цьому таку орбіту планети ще ніколи не бачили.