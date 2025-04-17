Астрономи виявили найдальшого близнюка Чумацького Шляху: кидає виклик теоріям (фото)

Учені за допомогою космічного телескопа Вебб виявили найвіддаленішу, а отже, і найдавнішу спіральну галактику серед усіх відомих. Ця галактика дивовижним чином схожа на нашу галактику Чумацький Шлях, але існувала вже через 1 млрд років після Великого вибуху. Це відкриття кидає виклик теоріям еволюції галактик.

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Дослідження опубліковано в журналі Astronomy & Astrophysics, пише Space.

Раніше астрономи вважали, що для того, щоб утворилися величезні масивні галактики, схожі на Чумацький Шлях, необхідні мільярди років еволюції. За цей час спіральні галактики можуть сформувати чітко виражені спіральні рукави, набути величезної маси та розміру, а також створити центральну опуклість, відому як балдж, де розміщене дуже щільне скупчення зірок.

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Замість того, щоб побачити хаотичну структуру спіральної галактики, яка ще формується раннім Всесвітом через 1 млрд років після Великого вибуху, астрономи виявили вже добре сформований об'єкт. Найдальший і найдавніший близнюк Чумацького Шляху має впорядковану структуру зі спіральними рукавами та балджем. Це відкриття кидає виклик розумінню еволюції галактик, адже поки що складно пояснити, як деякі з них можуть так швидко сформуватися і мати такий самий вигляд, як і галактики в пізнішій історії Всесвіту.

Попри те, що ранні спіральні галактики мають бути маленькими, галактика, світло від якої летіло до нас 12,8 млрд років, є величезним об'єктом і лише трохи поступається Чумацькому Шляху за розміром.

Астрономи назвали нову галактику Чжулун на честь божества з китайської міфології у вигляді дракона, який освітлює морок. Вчені кажуть, що ця галактика дуже схожа на Чумацький Шлях за формою, розміром і масою.

Галактика Чжулун — найдавніша і найдальша спіральна галактика Фото: solar-system

Вчені оцінили розмір спіральної галактики Чжулун у 60 000 світлових років. У той час як розмір Чумацького Шляху становить 100 000 світлових років. Але маса стародавньої галактики приблизно в 100 млрд разів більша за масу Сонця, тоді як маса нашої галактики більша за масу Сонця приблизно в 46 млрд разів.

За словами вчених, це відкриття змінює розуміння раннього Всесвіту, а також розуміння процесу формування галактик у перший мільярд років після Великого вибуху. Астрономи збираються продовжити дослідження спіральної галактики Чжулун, щоб спробувати зрозуміти, як їй вдалося так швидко набрати величезну масу і набути впорядкованої структури за час, якого, як вважалося раніше, не вистачить для цього процесу. Також учені хочуть виявити більше подібних галактик, що допоможе розкрити секрети еволюції Всесвіту.

Як уже писав Фокус, астрономи виявили найдивнішу планету в Чумацькому Шляху, яка обертається навколо двох невдалих зірок. Ця планета обертається відразу навколо двох зірок перпендикулярно площині їхньої орбіти. Дві зірки є коричневими карликами, а ці об'єкти називають невдалими зірками.

Також Фокус писав про те, що NASA виявило на Марсі "портал" в інший світ і в ньому може дещо ховатися. У NASA заявили, що діра завширшки 90 метрів на поверхні Марса може виявитися "порталом" у підземний світ інопланетного життя.