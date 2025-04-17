Астрономы обнаружили самого далекого близнеца Млечного Пути: бросает вызов теориям (фото)

Ученые с помощью космического телескопа Уэбб обнаружили самую далекую, а значит и самую древнюю спиральную галактику среди всех известных. Эта галактика удивительным образом похожа на нашу галактику Млечный Путь, но существовала уже через 1 млрд лет после Большого взрыва. Это отрытие бросает вызов теориям эволюции галактик.

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Исследование опубликовано в журнале Astronomy & Astrophysics, пишет Space.

Ранее астрономы считали, что для того, чтобы образовались огромные массивные галактики, похожие на Млечный Путь, необходимы миллиарды лет эволюции. За это время спиральные галактики могут сформировать четко выраженные спиральные рукава, приобрести огромную массу и размер, а также создать центральную выпуклость, известную как балдж, где находится очень плотное скопление звезд.

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Вместо того, чтобы увидеть хаотичную структуру спиральной галактики, которая еще формируется ранней Вселенной через 1 млрд лет после Большого взрыва, астрономы обнаружили уже хорошо сформированный объект. Самый далекий и самый древний близнец Млечного Пути имеет упорядоченную структуру со спиральными рукавами и балджем. Это открытие бросает вызов пониманию эволюции галактик, ведь пока сложно объяснить, как некоторые из них могут так быстро сформоваться и выглядеть так же, как и галактики в более поздней истории Вселенной.

Несмотря на то, что ранние спиральные галактики должны быть маленькими, галактика, свет от которой летел к нам 12,8 млрд лет, является огромным объектом и лишь немного уступает Млечному Пути по размеру.

Астрономы назвали новую галактику Чжулун в честь божества из китайской мифологии в виде дракона, который освещает мрак. Ученые говорят, что эта галактика очень похожа на Млечный Путь по форме, размеру и массе.

Галактика Чжулун - самая древняя и самая далекая спиральная галактика Фото: NASA

Ученые оценили размер спиральной галактики Чжулун в 60 000 световых лет. В то время как размер Млечного Пути составляет 100 000 световых лет. Но масса древней галактики примерно в 100 млрд раз больше массы Солнца, в то время как масса нашей галактики больше массы Солнца примерно в 46 млрд раз.

По словам ученых, это открытие меняет понимание ранней Вселенной, а также понимание процесса формирования галактик в первый миллиард лет после Большого взрыва. Астрономы собираются продолжить исследование спиральной галактики Чжулун, чтобы попытаться понять, как ей удалось так быстро набрать огромную массу и приобрести упорядоченную структуру за время, которого, как считалось ранее, не хватит для этого процесса. Также ученые хотят обнаружить больше подобных галактик, что поможет раскрыть секреты эволюции Вселенной.

Ка уже писал Фокус, астрономы обнаружили самую странную планету в Млечном Пути, которая вращается вокруг двух неудачных звезд. Эта планета вращается сразу вокруг двух звезд перпендикулярно плоскости их орбиты. Две звезды являются коричневыми карликами, а эти объекты называют неудавшимися звездами.

Также Фокус писал о том, что NASA обнаружило на Марсе "портал" в другой мир и в нем может кое-что прятаться. В NASA заявили, что дыра шириной в 90 метров на поверхности Марса может оказаться "порталом" в подземный мир инопланетной жизни.