NASA обнаружило на Марсе "портал" в другой мир: в нем может кое-что прятаться (фото)

В NASA заявили, что дыра шириной в 90 метров на поверхности Марса может оказаться "порталом" в подземный мир инопланетной жизни. Агентство поделилось снимком этого огромного отверстия.

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Об этом пишет Daily Mail.

Ученые считают, что гигантское отверстие ведет к некому "нижнему уровню", где может прятаться жизнь на Красной планете.

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"Такие провалы представляют особый интерес, так как они могут быть порталами на нижние уровни, которые переходят в обширные подземные пещеры. Такие природные туннели естественным образом защищены от суровой поверхности Марса, что делает их хорошим местом для развития марсианской жизни", — объясняют ученые.

До сих пор основное внимание уделялось микробной жизни, которая может скрываться в замерзших океанах на соседних с Землей планетах и ​​лунах. Но ученые предполагают, что по другу сторону провала на Марсе могут скрываться "обширные подземные пещеры", и эта область должна стать одной из основных целей пилотируемой миссии на Марс.

В NASA добавили, что изображение было сделано аппаратом Mars Reconnaissance Orbiter.

Загадочный кратер на марсианской поверхности Фото: NASA

"На этом ландшафте, похожем на швейцарский сыр, видно множество отверстий, и все из них, кроме одного, показывают пыльную, темную марсианскую местность под испаряющимся, легким льдом из углекислого газа", — добавляют исследователи.

Самая заметная особенность на снимке – это дыра в правом верхнем углу спутникового снимка, раскинувшаяся примерно на 100 метров. Еще более загадочным открытие делает тот факт, что эта дыра также имеет круглый кратер вокруг себя.

Команда NASA предполагает, что такой кратер мог появиться в результате удара метеорита, но более важным вопросом остается то, что находится внутри образовавшейся ямы.

"Такие ямы являются главными целями для возможных будущих космических миссий, роботов и даже астронавтов, которые отправятся на Марс", — подчеркивают в NASA.

Поскольку Марс сейчас лишен сильного магнитного поля и плотной атмосферы, его поверхность постоянно подвергается бомбардировке высокими уровнями космической и солнечной радиации, которые могут быть смертельными для жизни в том виде, в каком мы ее знаем. Но жизнь могла бы развиться и процветать под поверхностью – в пещерах и лавовых трубах.

Ранее для поиска таких мест на Марсе были привлечены геологи и эксперты в сейсмической активности. Астрогеологический научный центр USGS представил потрясающую карту с подробным описанием более 1000 кандидатов, которые, по мнению их экспертов, могут быть входами в пещеры, разбросанными по всей поверхности Марса.

Правда, команда также отметил, что данная карта была составлена с помощью зондов, которые пролетают над Марсом на высоте 400 км.

"С такой высоты невозможно увидеть, насколько далеко эти ямы простираются под поверхностью. Не зная, какие из них являются пещерами, а какие — просто нишами с небольшой боковой протяженностью, мы осторожно заявляем, что это "кандидаты" на входы в пещеры", — добавляют эксперты.

Другие космические миссии, включая Mars Express Европейского космического агентства, также обнаружили доказательства древних лавовых трубок под спящими вулканами планеты.

Однако эта недавно опубликованная фотография неоспоримо ясно показывает, что на Марсе есть по крайней мере одна дыра, которая ведет в неизвестный подземный слой.

Напомним, лавовые трубы на Марсе и Луне могут вместить целые города. Высота таких подземных тоннелей достигает размеров самых высоких небоскребов на Земле.