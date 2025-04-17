NASA виявило на Марсі "портал" в інший світ: у ньому може дещо ховатися (фото)

У NASA заявили, що діра завширшки 90 метрів на поверхні Марса може виявитися "порталом" у підземний світ інопланетного життя. Агентство поділилося знімком цього величезного отвору.

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Про це пише Daily Mail.

Вчені вважають, що гігантський отвір веде до якогось "нижнього рівня", де може ховатися життя на Червоній планеті.

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"Такі провали становлять особливий інтерес, оскільки вони можуть бути порталами на нижні рівні, які переходять у великі підземні печери. Такі природні тунелі природним чином захищені від суворої поверхні Марса, що робить їх гарним місцем для розвитку марсіанського життя", — пояснюють учені.

Досі основна увага приділялася мікробному життю, яке може ховатися в замерзлих океанах на сусідніх із Землею планетах і місяцях. Але вчені припускають, що по інший бік провалу на Марсі можуть ховатися "великі підземні печери", і ця область має стати однією з основних цілей пілотованої місії на Марс.

У NASA додали, що зображення було зроблено апаратом Mars Reconnaissance Orbiter.

Загадковий кратер на марсіанській поверхні Фото: solar-system

"На цьому ландшафті, схожому на швейцарський сир, видно безліч отворів, і всі з них, окрім одного, показують запорошену, темну марсіанську місцевість під випаровуваним, легким льодом із вуглекислого газу", — додають дослідники.

Найпомітніша особливість на знімку — це діра в правому верхньому кутку супутникового знімка, що розкинулася приблизно на 100 метрів. Ще більш загадковим відкриття робить той факт, що ця діра також має круглий кратер навколо себе.

Команда NASA припускає, що такий кратер міг з'явитися внаслідок удару метеорита, але більш важливим питанням залишається те, що знаходиться всередині утвореної ями.

"Такі ями є головними цілями для можливих майбутніх космічних місій, роботів і навіть астронавтів, які вирушать на Марс", — підкреслюють у NASA.

Оскільки Марс зараз позбавлений сильного магнітного поля і щільної атмосфери, його поверхня постійно піддається бомбардуванню високими рівнями космічної та сонячної радіації, які можуть бути смертельними для життя в тому вигляді, в якому ми його знаємо. Але життя могло б розвинутися і процвітати під поверхнею — у печерах і лавових трубах.

Раніше для пошуку таких місць на Марсі було залучено геологів та експертів у сейсмічній активності. Астрогеологічний науковий центр USGS представив приголомшливу карту з докладним описом понад 1000 кандидатів, які, на думку їхніх експертів, можуть бути входами до печер, розкиданих по всій поверхні Марса.

Щоправда, команда також зазначила, що ця карта була складена за допомогою зондів, які пролітають над Марсом на висоті 400 км.

"З такої висоти неможливо побачити, наскільки далеко ці ями простягаються під поверхнею. Не знаючи, які з них є печерами, а які — просто нішами з невеликою бічною протяжністю, ми обережно заявляємо, що це "кандидати" на входи в печери", — додають експерти.

Інші космічні місії, включно з Mars Express Європейського космічного агентства, також виявили докази стародавніх лавових трубок під сплячими вулканами планети.

Однак ця нещодавно опублікована фотографія незаперечно ясно показує, що на Марсі є принаймні одна діра, яка веде в невідомий підземний шар.

Нагадаємо, лавові труби на Марсі та Місяці можуть вмістити цілі міста. Висота таких підземних тунелів сягає розмірів найвищих хмарочосів на Землі.