Обнаружена самая странная планета в Млечном Пути: вращается вокруг двух неудачных звезд (видео)

Ученые нашли самую странную планету из когда-либо обнаруженных. Эта планета вращается сразу вокруг двух звезд перпендикулярно плоскости их орбиты. Но и это еще не все. Две звезды являются коричневыми карликами, а эти объекты называют неудавшимися звездами.

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Исследование опубликовано в журнале Science Advances, пишет Space.

Астрономы за последние 30 лет обнаружили много странных планет, которые находятся за пределами Солнечной системы. Многие из этих миров непохожи ни на одну из восьми планет, которые вращаются вокруг Солнца.

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Теперь же ученые обнаружили еще одну странную планету под названием 2M1510 (AB) b, которая находится на расстоянии 120 световых лет от нас. Эта планета вращается сразу вокруг двух звезд под углом 90 градусов к плоскости их орбиты. Астрономы еще никогда такого не видели.

Ученые обнаружили еще одну странную планету под названием 2M1510 (AB) b, которая находится на расстоянии 120 световых лет от нас. Эта планета вращается сразу вокруг двух звезд под углом 90 градусов к плоскости их орбиты Фото: space.com

Но этом странности этой системы не заканчиваются. По словам ученых, объекты с названием 2M1510 AB и 2M1510 C, вокруг которых вращается странная планета, являются коричневыми карликами. Эти объекты называют неудавшимися звездами. Дело в том, что хотя они возникают как обычные звезды из облаков газа и пыли, сжатых гравитацией, у коричневых карликов нет возможности набрать нужную массу для запуска термоядерного синтеза в ядре. Этот процесс как раз и определяет то, что является обычной звездой.

Двойной коричневый карлик. Иллюстрация Фото: space.com

По словам астрономов, двойные коричневые карлики встречаются очень редко в нашей галактике, а потому открытие удивительно еще и по этой причине. Еще более странной данную систему делает то, что астрономы лишь второй раз в истории обнаружили пару затмевающих коричневых карликов. Это значит, что один из коричневых карликов затмевает другой, если смотреть на них с Земли.

На иллюстрации показано сравнение размеров Солнца, коричневого карлика, Юпитера и Земли Фото: space.com

Ученые говорят, что столько странностей, связанных с одной звездной системой, еще никогда не видели, а потому это открытие является уникальным.

Астрономы обнаружили необычную планету во время исследования, направленного на изучение коричневых карликов с помощью наземного телескопа VLT. Наблюдения показали, что две неудавшиеся звезды подвергаются гравитационному влиянию невидимого объекта, который может быть планетой. В результате этот странный мир и был обнаружен во время дальнейших наблюдений.

Писал Фокус, исторический японский аппарат отключился в глубоком космосе. Первым в истории зондом, которому удалось приземлиться на поверхность астероида был японский космический аппарат "Хаябуса-2". Он совершил посадку на астероид Рюгу, собрал образцы местной породы и доставил их на Землю. Но теперь неизвестный сбой привел к тому, что зонд в рамках расширенной миссии перешел в безопасный режим работы.

Также Фокус писал о том, что астрономы обнаружили странную галактику, лишенную темной материи. Ученые не могут пока понять, как образовалась эта галактика, ведь темная материя — это ключевой компонент для создания таких объектов.