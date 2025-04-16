Обнаружена галактика, которую нельзя объяснить: открытие бросает вызов пониманию Вселенной

Астрономы обнаружили карликовую галактику FCC 224, которая находится на расстоянии примерно в 60 млн световых лет от Земли. В этой галактике ученые не обнаружили темной материи, то есть главного компонента, необходимого для создания галактик. Это открытие бросает вызов традиционным моделям формирования галактик во Вселенной.

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Результаты исследования опубликованы в журналах Astrophysical Journal и Astronomy & Astrophysics, пишет Phys.

По словам ученых, шаровые звездные скопления часто используют для того, чтобы оценить количество темной материи в галактиках. Напоминаем, что эта форма материи является невидимой и о ее существовании можно судить только благодаря гравитационному влиянию темной материи на обычную материю, из которой состоят звезды и вся видимая Вселенная. Темная материя занимает примерно 85% всей материи во Вселенной.

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Астрономы обнаружили невероятно большое количество шаровых звездных скоплений в карликовой галактике FCC 224, но при этом обнаружили отсутствие темной материи. По крайней мере темная материя не была обнаружена во внутренней части галактики. Традиционные модели формирования галактик не могут объяснить, как возникла галактика FCC 224, говорят ученые. Дело в том, что темная материя, как считается, является главным компонентом, который помогает создавать галактики.

Ранее астрономы обнаружили только две карликовые галактики, DF2 и DF4, которые входят в состав группы галактик NGC 1052, где также не была обнаружена темная материя. Астрономы решили проверить на сколько похожа галактика FCC 224 на две вышеуказанные галактики.

В результате ученые обнаружили, что у FCC 224 есть такие же шаровые звездные скопления, что и у DF2 и DF4. Ученые считают, что такие типы звездных скоплений могут быть связаны с отсутствием темной материи в галактиках, но это бросает вызов существующим теориям, которые объясняют эволюцию галактик.

Астрономы измерили движение звезд внутри галактик, что можно использовать для определения количества темной материи и обнаружили все признаки того, что этой формы материи там нет.

Пока что ученые не могут объяснить, каким образом сформировалась галактика FCC 224. Астрономы предполагают, что столкновение с другой галактикой могло привести к разделению темной и обычной материи, но эта гипотеза требует подтверждения с помощью дальнейших наблюдений.

Новое открытие показывает, что галактики без темной материи могут быть более распространены во Вселенной, чем считалось ранее. Таким образом возникает вопрос: действительно ли темная материя необходима для формирования галактик? Ученые намерены продолжить поиски похожих галактик, чтобы понять роль темной материи в их формировании и выяснить, как же на самом деле они были созданы.

Как уже писал Фокус, астрономы из NASA подтвердили 60-летнюю теорию. Солнце действительно создает воду на Луне. Существует теория, что Солнце может быть источником компонентов, необходимых для создания воды на Луне. Теперь же ученые доказали, что солнечный ветер может создавать воду непосредственно в почве спутника Земли.

Также Фокус писал о том, что на самом деле за всю историю освоения космоса ни один астронавт никогда не покидал пределов атмосферы Земли. На самом деле она простирается дальше, чем находится Луна.