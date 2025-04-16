Виявлено галактику, яку не можна пояснити: відкриття кидає виклик розумінню Всесвіту

Астрономи виявили карликову галактику FCC 224, яка розташована на відстані приблизно в 60 млн світлових років від Землі. У цій галактиці вчені не виявили темної матерії, тобто головного компонента, необхідного для створення галактик. Це відкриття кидає виклик традиційним моделям формування галактик у Всесвіті.

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Результати дослідження опубліковані в журналах Astrophysical Journal і Astronomy & Astrophysics, пише Phys.

За словами вчених, кульові зоряні скупчення часто використовують для того, щоб оцінити кількість темної матерії в галактиках. Нагадуємо, що ця форма матерії є невидимою і про її існування можна судити лише завдяки гравітаційному впливу темної матерії на звичайну матерію, з якої складаються зірки та весь видимий Всесвіт. Темна матерія займає приблизно 85% усієї матерії у Всесвіті.

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Астрономи виявили неймовірно велику кількість кульових зоряних скупчень у карликовій галактиці FCC 224, але при цьому виявили відсутність темної матерії. Принаймні темна матерія не була виявлена у внутрішній частині галактики. Традиційні моделі формування галактик не можуть пояснити, як виникла галактика FCC 224, кажуть учені. Річ у тім, що темна матерія, як вважається, є головним компонентом, який допомагає створювати галактики.

Раніше астрономи виявили тільки дві карликові галактики, DF2 і DF4, які входять до складу групи галактик NGC 1052, де також не було виявлено темної матерії. Астрономи вирішили перевірити на скільки схожа галактика FCC 224 на дві вищевказані галактики.

У результаті вчені виявили, що у FCC 224 є такі ж кульові зоряні скупчення, що й у DF2 і DF4. Вчені вважають, що такі типи зоряних скупчень можуть бути пов'язані з відсутністю темної матерії в галактиках, але це кидає виклик існуючим теоріям, які пояснюють еволюцію галактик.

Астрономи виміряли рух зірок усередині галактик, що можна використовувати для визначення кількості темної матерії, і виявили всі ознаки того, що цієї форми матерії там немає.

Поки що вчені не можуть пояснити, яким чином сформувалася галактика FCC 224. Астрономи припускають, що зіткнення з іншою галактикою могло призвести до поділу темної і звичайної матерії, але ця гіпотеза потребує підтвердження за допомогою подальших спостережень.

Нове відкриття показує, що галактики без темної матерії можуть бути більш поширені у Всесвіті, ніж вважалося раніше. Таким чином виникає питання: чи дійсно темна матерія необхідна для формування галактик? Вчені мають намір продовжити пошуки схожих галактик, щоб зрозуміти роль темної матерії в їхньому формуванні та з'ясувати, як же насправді вони були створені.

Як уже писав Фокус, астрономи з NASA підтвердили 60-річну теорію. Сонце дійсно створює воду на Місяці. Існує теорія, що Сонце може бути джерелом компонентів, необхідних для створення води на Місяці. Тепер же вчені довели, що сонячний вітер може створювати воду безпосередньо в ґрунті супутника Землі.

Також Фокус писав про те, що насправді за всю історію освоєння космосу жоден астронавт ніколи не покидав меж атмосфери Землі. Насправді вона простягається далі, ніж знаходиться Місяць.