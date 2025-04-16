Жоден астронавт в історії ніколи не був у космосі: як це може бути

Хоча це може звучати як чергова теорія змови, але насправді жоден астронавт в історії, навіть ті, що побували на Місяці під час місій "Аполлон", ніколи не покидали атмосферу нашої планети. Тобто технічно ніколи не були космосі.

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Про це пише IFLScience.

Перша людина, яка полетіла в космос, Юрій Гагарін, перша людина, яка ступила на поверхню Місяця, Ніл Армстронг, і, зокрема, співачка Кеті Перрі, яка нещодавно повернулася з туристичного польоту в космос, насправді ніколи не залишали атмосферу нашої планети. Можна подумати, що Міжнародна космічна станція (МКС) перебуває в космосі, насправді вона все ще рухається через атмосферу Землі.

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Геліофізик з NASA Дуг Роуленд пояснює, що атмосфера, в якій ми живемо і дихаємо, не закінчується високо в небі, а поширюється на дуже велику відстань від поверхні Землі, але при цьому вона стає менш щільною.

Навіть там, де розташована МКС, на висоті понад 400 км, все ще достатньо повітря, щоб уповільнювати цей об'єкт. Якщо її не підтримувати на потрібній висоті за допомогою прикріплених до станції космічних кораблів, то вона впаде на Землю.

Багато людей неправильно уявляє собі межі атмосфери Землі та початок космосу. Хоча вважається, що космос починається на висоті приблизно 100 км (ця межа відома як лінія Кармана), насправді атмосфера не закінчується на цій межі, каже Роуленд.

Вважається, що більша частина атмосфери Землі знаходиться нижче цієї лінії Кармана. Але вона протирається ще далі, хоча це вже не та атмосфера, яку можна побачити ближче до поверхні нашої планети.

Навіть астронавти на Місяці не покидали атмосферу Землі Фото: NASA

У 2019 році вчені за допомогою космічного апарату NASA Solar and Heliospheric Observatory (SOHO), з'ясували, що найвіддаленіші частини атмосфери Землі насправді розташовані дуже далеко від нашої планети. Ця частина атмосфери являє собою хмару з атомів водню і називається вона геокороною. Дослідження показало, що атмосфера Землі простягається на відстань приблизно 630 000 км, що далі, ніж розташований Місяць (середня відстань від Землі 384 000 км).

Учені з'ясували, що на висоті приблизно 60 000 км над поверхнею нашої планети Землею все ще перебуває приблизно 70 атомів водню на кубічний сантиметр. Навіть коли астронавти NASA прибули на Місяць, то вони все ще перебували в атмосфері Землі, хоча кількість атомів водню там становить 0,2 атома на кубічний сантиметр. Тобто Місяць, як і МКС, також пролітає через атмосферу Землі.

За словами Роуленда, це складно уявити, але технічно Земля і Місяць технічно перебувають в атмосфері Сонця. Тобто, якщо вийти з атмосфери Землі, то потрапляєш в атмосферу нашої зірки. Вийти за межі останньої можна, якщо досягти геліопаузи і межі геліосфери. Так уже починається міжзоряний простір.

Як уже писав Фокус, вчені вважають, що в Сонячну систему постійно потрапляють загадкові об'єкти з інших світів. У 2017 році через Сонячну систему пролетів таємничий об'єкт Оумуамуа. А 2019 року те саме зробила комета 2I/Борисова. Їх об'єднує те, що це міжзоряні об'єкти. Учені вважають, що таких об'єктів багато потрапляє до Сонячної системи і їхнє вивчення з близької відстані дасть змогу дізнатися більше про далекі зоряні системи.

Також Фокус писав про те, що на унікальному супутнику Сатурна під назвою Титан може існувати інопланетне життя, але виявити його буде дуже складно.