Ни один астронавт в истории никогда не был в космосе: как это может быть

Хотя это может звучать как очередная теория заговора, но на самом деле ни один астронавт в истории, даже те, что побывали на Луне во время миссий "Аполлон", никогда не покидали атмосферу нашей планеты. То есть технически никогда не были космосе.

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Об этом пишет IFLScience.

Первый человек, полетевший в космос, Юрий Гагарин, первый человек ступивший на поверхность Луны, Нил Армстронг, и в том числе певица Кэти Перри, недавно вернувшаяся из туристического полета в космос, на самом деле никогда не покидали атмосферу нашей планеты. Можно подумать, что Международная космическая станция (МКС) находится в космосе, на самом деле она все еще движется через атмосферу Земли.

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Гелиофизик из NASA Дуг Роуленд объясняет, что атмосфера, в которой мы живем и дышим, не заканчивается высоко в небе, а распространяется на очень большое расстояние от поверхности Земли, но при этом она становится менее плотной.

Даже там, где находится МКС, на высоте более 400 км, все еще достаточно воздуха, чтобы замедлять этот объект. Если ее не поддерживать на нужной высоте с помощью прикрепленных к станции космических кораблей, то она упадет на Землю.

Многие люди неправильно представляет себе горницы атмосферы Земли и начало космоса. Хотя считается, что космос начинается на высоте примерно 100 км (эта граница известна как линия Кармана), на самом деле атмосфера не заканчивается на этом пределе, говорит Роуленд.

Считается, что большая часть атмосферы Земли находится ниже этой линии Кармана. Но она протирается еще дальше, хотя это уже не та атмосфера, которую можно увидеть ближе к поверхности нашей планеты.

Даже астронавты на Луне не покидали атмосферу Земли Фото: NASA

В 2019 году ученые с помощью космического аппарата NASA Solar and Heliospheric Observatory (SOHO), выяснили, что самые далекие части атмосферы Земли на самом деле находятся очень далеко от нашей планеты. Эта часть атмосферы представляет собой облако из атомов водорода и называется она геокороной. Исследование показало, что атмосфера Земли простирается на расстояние примерно 630 000 км, что дальше, чем находится Луна (среднее расстояние от Земли 384 000 км).

Ученые выяснили, что на высоте примерно 60 000 км над поверхностью нашей планеты Землей все еще находится примерно 70 атомов водорода на кубический сантиметр. Даже когда астронавты NASA прибыли на Луну, то они все еще находились в атмосфере Земли, хотя количество атомов водорода там составляет 0,2 атома на кубический сантиметр. То есть Луна, как и МКС, также пролетает через атмосферу Земли.

По словам Роуленда, это сложно представить, но технически Земля и Луна технически находятся в атмосфере Солнца. То есть, если выйти из атмосферы Земли, то попадаешь в атмосферу нашей звезды. Выйти за пределы последней можно если достичь гелиопаузы и границы гелиосферы. Так уже начинается межзвездное пространство.

Как уже писал Фокус, ученые считают, что в Солнечную систему постоянно попадают загадочные объекты из других миров. В 2017 году через Солнечную систему пролетел таинственный объект Оумуамуа. А в 2019 году то же самое сделала комета 2I/Борисова. Их объединяет то, что это межзвездные объекты. Ученые считают, что таких объектов много попадает в Солнечную систему и их изучение с близкого расстояния даст возможность узнать больше о далеких звездных системах.

Также Фокус писал о том, что на уникальном спутнике Сатурна под названием Титан может существовать инопланетная жизнь, но обнаружить ее будет очень сложно.