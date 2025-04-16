В Солнечную систему попадают загадочные объекты из других миров: что говорят ученые

В 2017 году через Солнечную систему пролетел на огромной скорости таинственный объект длиной 400 метров, который был назван Оумуамуа. А в 2019 году то же самое сделала комета 2I/Борисова. Их объединяет то, что это объекты, прилетевшие к нам из других звездных систем или межзвездные объекты. Ученые считают, что таких объектов много попадает в Солнечную систему и их изучение с близкого расстояния даст возможность узнать больше о далеких звездных системах.

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Об этом пишет Phys.

Астрономы считают, что многие межзвездные объекты, прилетающие в Солнечную систему с расстояния может быть в сотни миллионов световых лет, могут быть обломками, которые остались от столкновения планет или других объектов в далеких звездных системах.

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Считается, что в нашей галактике Млечный Путь может существовать более 10 септиллионов (10 с 24 нулями) межзвездных объектов, которые блуждают по космосу. И многие из них попадают в Солнечную систему, но их очень сложно обнаружить с помощью существующих технологий, ведь чаще всего они не такие большие как Оумуамуа, считают ученые.

Но можно с помощью искусственного интеллекта спрогнозировать появление межзвездных объектов в Солнечной системе и отправить к ним космические аппараты. Это даст возможность изучить их состав, что поможет получить представление о далеких звездных системах, из которых они прибыли.

Несмотря на то, что межзвездные объекты прилетают мимом Земли с огромной скоростью, их можно исследовать. В NASA разрабатывают космический аппарат Bridge, а Европейское космическое агентство – аппарат Comet Interceptor. Как только приближающийся межзвездный объект будет идентифицирован, Bridge отправится с Земли, чтобы перехватить его.

Запуск Comet Interceptor запланирован на 2029 год и эта миссия состоит из трех космических аппаратов, которые после запуска будут находится в космосе на расстоянии в несколько миллионов километров от Земли, ожидая прилет межзвездного объекта.

Также, как уже писал Фокус, американские ученые намерены изучить Оумуамуа, который уже покинул Солнечную систему в рамках проекта "Лира". Ученые считают, что догнать этот быстро летящий объект возможно.

Ученые считают, что с помощью новой обсерватории имени Веры Рубин, которая скоро начнет свою работу, можно будет обнаружить десятки межзвездных объектов в Солнечной системе ежегодно.

Исследовать такие объекты можно будет с помощью космических аппаратов, которые двигаются с помощью солнечного паруса, что позволит им развивать большую скорость. Солнечный свет заставляет двигаться такие аппараты, как ветер на Земле помогает перемещать парусные яхты. Еще быстрее такие аппараты смогут двигаться, если вместо солнечного света будут использоваться лазеры.

Ученые считают, что новые технологии могут позволить самому космическому аппарату определять и предсказывать траектории приближающихся межзвездных объектов.

Также Фокус писал о том, что недавно обнаруженная комета взорвалась и это может быть очень редкий космический объект. На новых изображениях кометы C/2025 F2 (SWAN) видно, что на ней произошло крупное извержение, из-за чего она на некоторое время стала намного ярче.