Межзвездные гости заглядывают в Солнечную систему: ученые выяснили, откуда они прилетают

Исследователи считают, что наконец-то смогли выяснить, откуда к нам прилетают межзвездные объекты.

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Ученые говорят, что такие небесные тела, как астероиды и кометы, могут путешествовать из одно звездной системы в другу. Человечество уже видело нечто подобное: комета Борисова и Оумуамуа, которые вторглись в Солнечную систему и покинули ее так же быстро, пишет IFLScience.

Пока у исследователей нет точных данных, откуда именно прилетели эти межзвездные объекты, но они предполагают, что во всем виновата ближайшая звездная система.

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Речь идет об Альфа Центавра – это тройная звездная система, и одна из этих звезд Проксима Центавра, которая является ближайшей к Солнцу звездой на расстоянии 4,25 световых лет.

Звезды имеют большую гравитационную сферу влияния, но некоторые объекты все же могут улететь к другим звездам. Как известно, система Альфа Центавра постепенно приближается к Солнцу, двигаясь со скоростью 22 км/с. Таким темпом система окажется всего в 3 световых годах от Солнца примерно через 28 тыс. лет. После этого Альфа Центавра начнет отдаляться.

Поэтому оул Грегг и Пол Вигерт из Университета Западного Онтарио подсчитали, сколько ее космических камней могло достичь нашего уголка Вселенной, и это впечатляющее число.

Во внешней области Солнечной системы находится облако Оорта – это регион с кометами и астероидами, который может простираться на 1,5 световых года от Солнца. Если система Альфа Центавра теряет столько же объектов, сколько и Солнечная система, то внутри облака Оорта, по подсчетам Грегга и Вигерта, находится около миллиона межзвездных объектов размером более 100 метров, которые были отправлены нашим соседом.

Но проблема в обнаружении таких объектов заключается в том, что они очень малы. Объем одного из этих объектов по сравнению со всем облаком Оорта подобен объему лейкоцита по сравнению с размером Солнца. Вероятность найти один из этих объектов на орбите Сатурна мала, один на миллион.

Хорошая новость заключается в том, что Солнечная система становится более легкой целью по мере приближения Альфа Центавра. Таким образом, мы, скорее всего, получим больше ее межзвездных объектов — до 10 раз больше во время максимального сближения.

Даже сейчас среди множества метеоров, которые каждый год падают на Землю, около 10 из них происходят от Альфы Центавра. Это также увеличится в 10 раз.

"Понимание механизмов, с помощью которых материал может переноситься от Альфа Центавра в Солнечную систему, не только углубляет наши знания о межзвездном транспорте, но и открывает новые пути для изучения взаимосвязанности звездных систем и потенциала обмена материалом по всей Галактике", — пишут авторы в статье.

Напомним, гигантский межзвездный объект деформировал Солнечную систему. Ученые считают, что объект намного больше Юпитера по размеру мог так сильно приблизиться к Солнцу, что это привело к изменению орбит четырех планет Солнечной системы.