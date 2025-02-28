Міжзоряні гості зазирають у Сонячну систему: вчені з'ясували, звідки вони прилітають

Дослідники вважають, що нарешті змогли з'ясувати, звідки до нас прилітають міжзоряні об'єкти.

Related video

Науковці кажуть, що такі небесні тіла, як астероїди та комети, можуть подорожувати з однієї зоряної системи в іншу. Людство вже бачило щось подібне: комета Борисова та Оумуамуа, які вторглися до Сонячної системи і покинули її так само швидко, пише IFLScience.

Поки що у дослідників немає точних даних, звідки саме прилетіли ці міжзоряні об'єкти, але вони припускають, що у всьому винна найближча зоряна система.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Йдеться про Альфа Центавра — це потрійна зоряна система, і одна з цих зірок Проксима Центавра, яка є найближчою до Сонця зіркою на відстані 4,25 світлових років.

Зірки мають велику гравітаційну сферу впливу, але деякі об'єкти все ж можуть полетіти до інших зірок. Як відомо, система Альфа Центавра поступово наближається до Сонця, рухаючись зі швидкістю 22 км/с. Таким темпом система опиниться всього в 3 світлових роках від Сонця приблизно через 28 тис. років. Після цього Альфа Центавра почне віддалятися.

Тому Коул Грегг і Пол Вігерт з Університету Західного Онтаріо підрахували, скільки її космічних каменів могло досягти нашого куточка Всесвіту, і це вражаюча цифра.

У зовнішній ділянці Сонячної системи розташована хмара Оорта — це регіон із кометами й астероїдами, який може простягатися на 1,5 світлових роки від Сонця. Якщо система Альфа Центавра втрачає стільки ж об'єктів, скільки й Сонячна система, то всередині хмари Оорта, за підрахунками Грегга і Вігерта, перебуває близько мільйона міжзоряних об'єктів розміром понад 100 метрів, які були відправлені нашим сусідом.

Але проблема у виявленні таких об'єктів полягає в тому, що вони дуже малі. Обсяг одного з цих об'єктів порівняно з усією хмарою Оорта подібний до обсягу лейкоцита порівняно з розміром Сонця. Імовірність знайти один із цих об'єктів на орбіті Сатурна мала, один на мільйон.

Хороша новина полягає в тому, що Сонячна система стає легшою мішенню в міру наближення Альфа Центавра. Таким чином, ми, швидше за все, отримаємо більше її міжзоряних об'єктів — до 10 разів більше під час максимального зближення.

Навіть зараз серед безлічі метеорів, які щороку падають на Землю, близько 10 з них походять від Альфи Центавра. Це також збільшиться в 10 разів.

"Розуміння механізмів, за допомогою яких матеріал може переноситися від Альфа Центавра до Сонячної системи, не тільки поглиблює наші знання про міжзоряний транспорт, а й відкриває нові шляхи для вивчення взаємопов'язаності зоряних систем і потенціалу обміну матеріалом у всій Галактиці", — пишуть автори в статті.

Нагадаємо, гігантський міжзоряний об'єкт деформував Сонячну систему. Учені вважають, що об'єкт, набагато більший за Юпітер за розміром, міг так сильно наблизитися до Сонця, що це призвело до зміни орбіт чотирьох планет Сонячної системи.