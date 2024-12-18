Виявлено міжзоряний тунель, що з'єднує Сонячну систему з іншими зірками (фото)

Астрономи виявили прихований космічний тунель, який розташований у величезній структурі, де зараз розташована Сонячна система.

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Наша Сонячна система перебуває в ділянці космосу з дуже гарячим міжзоряним газом і низькою щільністю, і вона називається Місцева бульбашка. Нові дані дозволили вченим виявити дивний космічний тунель у цій бульбашці, який з'єднує Сонячну систему з далекими зірками. Цей тунель складається з гарячої плазми з високою щільністю. Результати дослідження опубліковані в журналі Astronomy & Astrophysics, пише Earth.

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Уже давно відомо, що Сонячна система мільйони років тому потрапила в Місцеву бульбашку. Ця область космосу з дуже гарячим міжзоряним газом високої густини була створена, як вважається, внаслідок вибухів наднових і має ширину в кілька сотень світлових років.

Саме вибухи наднових створили ділянку космосу з дуже високою температурою, що сягає мільйона градусів Цельсія та низькою щільністю. Щоб краще вивчити Місцеву бульбашку вчені використовували рентгенівський космічний телескоп eROSITA.

У результаті вчені отримали більш повне уявлення про Місцевий міхур і змогли визначити його приблизну форму. З'ясувалося, що Місцева бульбашка сильніше розширюється перпендикулярно площині Чумацького Шляху, ніж паралельно їй. Астрономи також з'ясували, що в різних ділянках міхура існують відмінності в температурі міжзоряного газу.

Уже давно відомо, що Сонячна система мільйони років тому потрапила в Місцеву бульбашку Фото: NASA

Нові дані підтверджують наявну теорію про те, що Місцева бульбашка була створена внаслідок вибухів наднових. Такими вибухами закінчують своє життя масивні зірки. Стосовно форми Місцевої бульбашки, то астрономи дійшли висновку, що вона нагадує форму біполярної туманності, тобто схожа на пісочний годинник, хоча й має свої особливості.

Біполярна туманність PN Hb 12. Вчені вважають, що прміерно таку форму має Місцева бульбашка Фото: Wikipedia

Також астрономи виявили дещо незвичне, а саме космічний тунель, який тягнеться від нас у бік сузір'я Центавра. Ця гаряча плазма з вищою густиною пробиває порожнину в плазмі з низькою густиною і з'єднує Сонячну систему з далекими зоряними системами.

Завдяки спостереженням телескопа eROSITA, астрономи змогли скласти більш докладне уявлення про Місцевий міхур Фото: ScienceAlert

Вчені вважають, що цей міжзоряний тунель може бути частиною великої розгалуженої мережі подібних тунелів, які з'єднують ділянки утворення нових зірок із ділянками дуже гарячого міжзоряного газу, як Місцева бульбашка.

Наднові виштовхують матерію та енергію, які нагрівають і перемішують міжзоряне середовище. За мільйони років ці дії створюють відмінності в щільності, температурі та складі міжзоряного газу. Взаємодія пилу, плазми, випромінювання і магнітних полів призводить до утворення середовища, набагато складнішого за простий вакуум, кажуть учені.

Поки що вчені не можуть точно зрозуміти природу міжзоряних тунелів, але сподіваються, що нові спостереження допоможуть вирішити цю проблему. Відкриття цих прихованих космічних тунелів, а також існування різниці температур у міжзоряному газі, вкотре показує, що навіть околиці Сонячної системи все ще приховують багато сюрпризів.

Як уже писав Фокус, вирішена давня загадка дивного руху зірок у Чумацькому Шляху. Вчені вважають, що знайшли причину загадкового руху зірок у найбільшому зоряному скупченні нашої галактики.

Також Фокус писав про те, що астронавти, які перебувають на борту китайської космічної станції "Тяньгун", встановили рекорд найтривалішого перебування у відкритому космосі. Цей рекорд не могли побити астронавти з різних країн 23 роки.