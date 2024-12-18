Виявлено приховані об'єкти: вирішено давню загадку дивного руху зірок у Чумацькому Шляху

Учені вважають, що знайшли причину загадкового руху зірок у найбільшому зоряному скупченні нашої галактики.

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Найбільшим кульовим зоряним скупченням у Чумацькому Шляху є Омега Центавра. Воно також одне з найближчих до Землі і розташоване на відстані приблизно 17 тисяч світлових років від нас. У масивному скупченні перебуває приблизно 10 млн зірок. Астрономи кілька десятиліть намагалися зрозуміти, чому зірки рухаються з надзвичайно високою швидкістю біля центру зоряного скупчення. Припускали, що на дивний рух зірок впливає або чорна діра середньої маси, тобто її маса приблизно в 100 000 разів більша за масу Сонця, або скупчення більш дрібних чорних дір зоряної маси, кожна з яких має масу, що в кілька разів більша, ніж у Сонця. Тепер астрономи поставили крапку в давніх суперечках і запропонували свій варіант вирішення загадки, пише Earth.

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Астрономи припустили, що в центрі зоряного скупчення Омега Центавра може перебувати скупчення чорних дір, які виникли внаслідок смерті масивних зірок. Також учені припустили, що більшість цих чорних дір могла бути викинута зі скупчення через гравітаційну взаємодію із зірками. Таким чином ідея про існування чорної діри середньої маси стала здаватися більш правдоподібною. Спостереження також показали, що, найімовірніше, в центрі скупчення перебуває одна масивна чорна діра, а тому зірки біля центру Омега Центавра рухаються занадто швидко.

Чорні діри середньої маси, як вважають вчені, являють собою відсутню ланку між чорними дірами зоряної маси та надмасивними чорними дірами. Чорні діри зоряної маси знаходяться по всьому космосу, в той час як надмасивні чорні діри знаходяться тільки в центрах галактик. Але як утворюються останні досі астрономи достеменно не знають. Можливо, у цьому свою роль відіграють чорні діри середньої маси.

Результати дослідження показують, що в скупченні Омега Центавра все-таки знаходиться скупчення чорних дір зоряної маси, а не одна масивна чорна діра Фото: ESA/Hubble

Учені з Канарського інституту астрофізики, Іспанія, вивчили аномальні швидкості руху зірок у скупченні Омега Центавра, використовуючи прискорення пульсарів. Пульсари — це нейтронні зірки, які є залишками масивних зірок, що померли, і зазвичай мають масу, майже в 2 рази більшу за масу Сонця. Але при цьому пульсари мають діаметр приблизно 20 км. Обертаючись зі швидкістю до 700 разів на секунду, пульсари випускають з певною періодичністю. Таким чином пульсари діють як високоточний годинник і дають змогу вченим вимірювати їхні прискорення, а також гравітаційні сили, що діють на них.

Уперше астрономи об'єднали вимірювання прискорення пульсара з даними про швидкості зірок. Це дало їм змогу вивчити гравітаційне поле в центрі зоряного оскоплення Омега Центавра і з'ясувати, що ж знаходиться в його центрі. Результати дослідження показують, що там усе-таки знаходиться скупчення чорних дір зоряної маси, а не одна масивна чорна діра. Саме ці чорні діри впливають на рух зірок. При цьому вчені вважають, що десь поруч може знаходитися і чорна діра середньої маси, і можливо, її вдасться виявити.

За словами вчених, подальше вивчення скупчення Омега Центавра дасть змогу точно визначити, чи існують узагалі чорні діри середньої маси, а якщо це так, то потрібно зрозуміти, яку роль вони можуть відігравати в еволюції зоряних скупчень і галактик.

Як уже писав Фокус, китайські астронавти вийшли у відкритий космос і побили світовий рекорд NASA. Цай Сюйчже і Сун Ліндун побили світовий рекорд за тривалістю перебування у відкритому космосі.

Також Фокус писав про те, що прихильники плоскої Землі поїхали в Антарктиду, щоб довести свою правоту. Плоскоземельці організували експедицію в найпівденнішу частину Антарктиди, щоб поставити крапку в суперечках про форму Землі.