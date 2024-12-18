Прихильники плоскої Землі поїхали в Антарктиду, щоб довести свою правоту: що з цього вийшло

Плоскоземельці організували експедицію в найпівденнішу частину Антарктиди, щоб поставити крапку в суперечках про форму Землі.

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Група прихильників ідеї про плоску Землю вирушила в найпівденнішу частину Антарктиди, щоб остаточно довести свою теорію, пише IFLScience.

Подорож до Антарктиди відбулася в рамках проєкту "Фінальний експеримент", який організував пастор із Колорадо, США Вілл Даффі. Він збирався покласти край суперечці про те, яку форму має Земля.

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Пастор організував експедицію, участь у якій взяли троє плоскоземельців і четверо людей, які знають, що Земля має форму кулі. Учасники експедиції збиралися побачити "опівнічне сонце" або полярний день. У цей період, у розпал літа в Антарктиці, сонце перебуває над горизонтом 24 години на добу.

Річ у тім, що "опівнічне сонце" Антарктиди є найнаочнішим доказом того, що Земля має форму кулі, оскільки полярний день можна спостерігати тільки за умови нахиленої сфери, що обертається. Таке було б просто неможливим на плоскій поверхні.

Довгий час прихильники плоскої Землі прикривалися тим, що Договір про Антарктиду 1959 року забороняв цивільним особам відвідувати найпівденніший континент. Згідно з теорією плоскоземельців, саме так від громадськості намагалися приховати справжню форму планети.

"Я створив "Фінальний експеримент", щоб покласти край цим суперечкам раз і назавжди. Після того, як ми вирушимо в Антарктиду, нікому більше не доведеться витрачати час на суперечки про форму Землі", — заявив Вілл Даффі.

Як і очікувалося, прихильники плоскої Землі змогли на власні очі спостерігати за "опівнічним сонцем" в Антарктиді.

"Іноді у своєму житті ви помиляєтеся. Я думав, що 24-годинного сонця не існує в природі. Насправді я був у цьому майже впевнений", — заявив на відео відомий плоскоземелець і блогер Джеран Кампанелла.

Але на більшу частину плоскоземельців таке "відкриття" не справило істотного ефекту, вони продовжили стверджувати, що "опівнічне сонце" не повністю виключає можливість того, що Земля плоска.

Нагадаємо, вчені розповіли, чому ми не бачимо округлість Землі. Теорія плоскої землі свого часу наробила багато галасу в суспільстві через свою абсурдність, однак у неї були певні причини на появу.