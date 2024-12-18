Сторонники плоской Земли поехали в Антарктиду, чтобы доказать свою правоту: что из этого вышло

Плоскоземельцы организовали экспедицию в самую южную часть Антарктиды, чтобы поставить точку в спорах о форме Земли.

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Группа приверженцев идеи о плоской Земле отправилась в самую южную часть Антарктиды, чтобы окончательно доказать свою теорию, пишет IFLScience.

Путешествие в Антарктиду состоялось в рамках проекта "Финальный эксперимент", который организовал пастор из Колорадо, США Уилл Даффи. Он собирался положить конец спору о том, какую форму имеет Земли.

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Пастор организовал экспедицию, участие в которой взяли трое плоскоземельцев и четверо людей, знающих, что Земли имеет форму шара. Участники экспедиции собирались увидеть "полуночное солнце" или полярный день. В этот период, в разгар лета в Антарктике, солнце находится над горизонтом 24 часа в сутки.

Дело в том, что "полуночное солнце" Антарктиды является самым наглядным доказательством того, что Земля имеет форма шара, поскольку полярный день можно наблюдать только при наклонной и вращающейся сфере. Такое было бы просто невозможным на плоской поверхности.

Долгое время сторонники плоской Земли прикрывались тем, что Договор об Антарктиде 1959 года запрещал гражданским лицам посещать самый южный континент. Согласно теории плоскоземельцев, именно так от общественности пытались скрыть истинную форму планеты.

"Я создал "Финальный эксперимент", чтобы положить конец этим спорам раз и навсегда. После того, как мы отправимся в Антарктиду, никому больше не придется тратить время на споры о форме Земли", — заявил Уилл Даффи.

Как и ожидалось, сторонники плоской Земли смогли воочию наблюдать за "полуночным солнцем" в Антарктиде.

"Иногда в своей жизни вы ошибаетесь. Я думал, что 24-часового солнца не существует в природе. На самом деле, я был этом почти уверен", — заявил на видео известный плоскоземелец и блогер Джеран Кампанелла.

Но на большую часть плоскоземельцев такое "открытие" не произвело существенного эффекта, они продолжили утверждать, что "полуночное солнце" не полностью исключает возможность того, что Земля плоская.

Напомним, ученые рассказали, почему мы не видим округлость Земли. Теория плоской земли в свое время наделала много шума в обществе из-за своей абсурдности, однако у нее были определенные причины на появление.