Обнаружен межзвездный туннель, соединяющий Солнечную систему с другими звездами (фото)

Астрономы обнаружили скрытый космический туннель, который находится в огромной структуре, где сейчас расположена Солнечная система.

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Наша Солнечная система находится в участке космоса с очень горячим межзвездным газом и низкой плотностью, и он называется Местный пузырь. Новые данные позволили ученым обнаружить странный космический туннель в этом пузыре, который соединяет Солнечную систему с далекими звездами. Этот туннель состоит из горячей плазмы с высокой плотностью. Результаты исследования опубликованы в журнале Astronomy & Astrophysics, пишет Earth.

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Уже давно известно, что Солнечная система миллионы лет назад попала в Местный пузырь. Эта область космоса с очень горячим межзвездным газом высокой плотности была создана, как считается, в результате взрывов сверхновых и имеет ширину в несколько сотен световых лет.

Именно взрывы сверхновых создали участок космоса с очень высокой температурой, которая достигает миллиона градусов Цельсия и низкой плотностью. Чтобы лучше изучить Местный пузырь ученые использовали рентгеновский космический телескоп eROSITA.

В результате ученые получили более полное представление о Местном пузыре и смогли определить его примерную форму. Выяснилось, что Местный пузырь сильнее расширяется перпендикулярно плоскости Млечного Пути, чем параллельно ей. Астрономы также выяснили, что в разных участках пузыря существуют отличия в температуре межзвездного газа.

Уже давно известно, что Солнечная система миллионы лет назад попала в Местный пузырь Фото: NASA

Новые данные подтверждают существующую теорию о том, что Местный пузырь был создан в результате взрывов сверхновых. Такими взрывами заканчивают свою жизнь массивные звезды. Что касается формы Местного пузыря, то астрономы пришли к выводу, что она напоминает форму биполярной туманности, то есть похожа на песочные часы, хотя и имеет свои особенности.

Биполярная туманность PN Hb 12. Ученые считают, что прмиерно такую форму имеет Местный пузырь Фото: Wikipedia

Также астрономы обнаружили нечто необычное, а именно космический туннель, который тянется от нас в сторону созвездия Центавра. Эта горячая плазма с более высокой плотностью пробивает полость в плазме с низкой плотностью и соединяет Солнечную систему с далекими звездными системами.

Благодаря наблюдениям телескопа eROSITA, астрономы смогли составить более подробное представление о Местном пузыре Фото: ScienceAlert

Ученые считают, что этот межзвездный туннель может быть частью крупной разветвленной сети подобных туннелей, которые соединяют области образования новых звезд с участками очень горячего межзвездного газа, как Местный пузырь.

Сверхновые выталкивают материю и энергию, которые нагревают и перемешивают межзвездную среду. За миллионы лет эти действия создают различия в плотности, температуре и составе межзвездного газа. Взаимодействие пыли, плазмы, излучения и магнитных полей приводит к образованию среды, которая гораздо сложнее простого вакуума, говорят ученые.

Пока еще ученые не могут точно понять природу межзвездных туннелей, но надеются, что новые наблюдения помогут решить эту проблему. Открытие этих скрытых космических туннелей, а также существования разницы температур в межзвездном газе, в который раз показывает, что даже окрестности Солнечной системы все еще таят много сюрпризов.

Как уже писал Фокус, решена давняя загадка странного движения звезд в Млечном Пути. Ученые считают, что нашли причину загадочного движения звезд в крупнейшем звездном скоплении нашей галактики.

Также Фокус писал о том, что астронавты, которые находятся на борту китайской космической станции "Тяньгун", установили рекорд самого длительного пребывания в открытом космосе. Этот рекорд не могли побить астронавты из разных стран 23 года.