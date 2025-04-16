У Сонячну систему потрапляють загадкові об'єкти з інших світів: що кажуть учені

У 2017 році через Сонячну систему пролетів на величезній швидкості таємничий об'єкт завдовжки 400 метрів, який був названий Оумуамуа. А 2019 року те саме зробила комета 2I/Борисова. Їх об'єднує те, що це об'єкти, які прилетіли до нас з інших зоряних систем або міжзоряні об'єкти. Науковці вважають, що таких об'єктів багато потрапляє до Сонячної системи і їхнє вивчення з близької відстані дасть змогу дізнатися більше про далекі зоряні системи.

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Про це пише Phys.

Астрономи вважають, що багато міжзоряних об'єктів, що прилітають у Сонячну систему з відстані, можливо, в сотні мільйонів світлових років, можуть бути уламками, які залишилися від зіткнення планет або інших об'єктів у далеких зоряних системах.

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Вважається, що в нашій галактиці Чумацький Шлях може існувати понад 10 септиліонів (10 з 24 нулями) міжзоряних об'єктів, які блукають космосом. І багато з них потрапляють до Сонячної системи, але їх дуже складно виявити за допомогою наявних технологій, адже найчастіше вони не такі великі як Оумуамуа, вважають учені.

Але можна за допомогою штучного інтелекту спрогнозувати появу міжзоряних об'єктів у Сонячній системі і відправити до них космічні апарати. Це дасть можливість вивчити їхній склад, що допоможе отримати уявлення про далекі зоряні системи, з яких вони прибули.

Попри те, що міжзоряні об'єкти прилітають повз Землю з величезною швидкістю, їх можна досліджувати. У NASA розробляють космічний апарат Bridge, а Європейське космічне агентство — апарат Comet Interceptor. Щойно міжзоряний об'єкт, що наближається, буде ідентифіковано, Bridge вирушить із Землі, щоб перехопити його.

Запуск Comet Interceptor заплановано на 2029 рік і ця місія складається з трьох космічних апаратів, які після запуску перебуватимуть у космосі на відстані кількох мільйонів кілометрів від Землі, чекаючи на приліт міжзоряного об'єкта.

Також, як уже писав Фокус, американські вчені мають намір вивчити Оумуамуа, який вже залишив Сонячну систему в рамках проекту "Ліра". Вчені вважають, що наздогнати цей об'єкт, що швидко летить, можливо.

Вчені вважають, що за допомогою нової обсерваторії імені Віри Рубін, яка скоро почне свою роботу, можна буде виявити десятки міжзоряних об'єктів у Сонячній системі щорічно.

Досліджувати такі об'єкти можна буде за допомогою космічних апаратів, які рухаються за допомогою сонячного вітрила, що дасть їм змогу розвивати велику швидкість. Сонячне світло змушує рухатися такі апарати, як вітер на Землі допомагає переміщати вітрильні яхти. Ще швидше такі апарати зможуть рухатися, якщо замість сонячного світла будуть використовуватися лазери.

Вчені вважають, що нові технології можуть дати змогу самому космічному апарату визначати і передбачати траєкторії міжзоряних об'єктів, що наближаються.

Також Фокус писав про те, що нещодавно виявлена комета вибухнула і це може бути дуже рідкісний космічний об'єкт. На нових зображеннях комети C/2025 F2 (SWAN) видно, що на ній сталося велике виверження, через що вона на деякий час стала набагато яскравішою.