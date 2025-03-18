Секрети темного Всесвіту допоможе розкрити найбільша у світі цифрова камера (фото)

Унікальна цифрова камера, встановлена на телескопі Обсерваторії імені Віри Рубін, допоможе зробити покадрову зйомку Всесвіту.

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Будівництво Обсерваторії імені Віри Рубін закінчується, і вона має розпочати свою роботу вже цього року. Новітня потужна обсерваторія призначена для спостереження як за Сонячною системою, так і за величезною частиною видимого Всесвіту. Однією з цілей обсерваторії є вивчення природи темної матерії і темної енергії, пише Space.

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На телескоп Обсерваторії імені Віри Рубін встановили величезну цифрову камеру LSST і це останній оптичний компонент, необхідний для початку фінальної фази випробувань. Вона має роздільну здатність 3200 мегапікселів і важить 3 тонни. Камера LSST є найбільшою цифровою камерою з коли-небудь створених і її використовуватимуть для отримання докладних зображень неба південної півкулі протягом 10 років.

Обсерваторія фінансується Національним науковим фондом США та Управлінням науки Міністерства енергетики США і названа на честь американського астронома Віри Рубін, чиї роботи надали докази існування темної матерії. Рубін помітила, що в численних галактиках зірки на зовнішніх краях рухалися так само швидко, як і зірки поблизу їхнього центру. Це було незвично, оскільки, згідно з ньютонівською фізикою і законами планетарного руху Кеплера, об'єкти, які перебувають далі від центру гравітаційної системи, мають обертатися повільніше через більш слабке гравітаційне тяжіння.

Камера LSST є найбільшою цифровою камерою з коли-небудь створених і її використовуватимуть для отримання докладних зображень неба південної півкулі протягом 10 років Фото: space.com

Врахування всієї видимої матерії показало, що гравітаційної сили цієї маси недостатньо, щоб утримувати зірки, що швидко рухаються, прив'язаними до галактики. Без додаткової маси, яка мала б забезпечувати додаткове гравітаційне тяжіння, галактики мали б розлітатися. Ця невідповідність призвела до висновку, що існує невидима маса, тепер відома як темна матерія, і саме вона утримує галактики разом.

Новий телескоп буде, зокрема, вивчати таємниці темної матерії і темної енергії, яка прискорює розширення Всесвіту. Телескоп має унікальну конструкцію дзеркала, високочутливу камеру і швидку швидкість огляду. Він буде досліджувати все небо, створюючи покадрову зйомку Всесвіту з дуже високою деталізацією.

Новий телескоп буде, зокрема, вивчати таємниці темної матерії і темної енергії, яка прискорює розширення Всесвіту Фото: space.com

Кожне зображення телескопа буде настільки величезним, що для його відображення знадобиться 400 телевізорів з роздільною здатністю 4K. Телескоп спостерігатиме за Сонячною системою, а також за величезною частиною видимого Всесвіту.

Обсерваторія імені Віри Рубін вивчатиме, як галактики змінилися за мільярди років, що дасть змогу зрозуміти їхню еволюцію і розподіл темної матерії. Також обсерваторія вивчатиме наднові, що дасть краще уявлення про розширення Всесвіту.

Камера LSST має почати робити зображення космосу вже цього року і поки що вчені готуються до фінальної стадії випробувань. Обсерваторія імені Віри Рубін розташована на вершині гори Серро-Пачон у Чилі на висоті 2682 метри.

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