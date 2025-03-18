Історичну місію завершено: приватний модуль на Місяці встановив рекорд і відключився (відео)

Уперше в історії посадковий модуль, створений приватною компанією, зміг успішно працювати на Місяці протягом двох тижнів або одного місячного дня.

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Компанія Firefly Aerospace повідомила про те, що в понеділок, 17 березня о 1:15 за Києвом офіційно завершилася історична місячна місія посадкового модуля Blue Ghost. Протягом одного місячного дня, який триває два земних тижні, посадковий апарат проводив експерименти і збирав цінні наукові дані про навколишнє середовище на Місяці. Уперше в історії посадковий модуль, створений приватною компанією, зміг успішно працювати на Місяці протягом такого тривалого періоду часу, пише Space.

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Так приземлилися на Місяць посадковий модуль Blue Ghost

Невдовзі після заходу Сонця на Місяці посадковий модуль Blue Ghost перестав отримувати достатньо сонячного світла, щоб заряджати свої батареї, а тому відключився, як і планувалася. Модуль Blue Ghost здійснив успішну посадку на Місяці в неділю, 2 березня, і протягом двох земних тижнів, доки на Місяці був день, проводив наукові дослідження навколишнього середовища на супутнику Землі.

Протягом цього часу всі десять інструментів і приладів NASA, які Blue Ghost доставив на базальтову рівнину Море Криз на видимому боці Місяця, проводили експерименти і збирали цінні дані. Вони необхідні для підготовки першої в 21 столітті висадки на Місяць астронавтів NASA, яка має відбутися через 2 роки.

Blue Ghost став другим в історії приватним посадковим модулем, який здійснив посадку на поверхню Місяця. Першим був модуль "Одіссей", який здійснив посадку на Місяць у лютому 2024 року. Модуль компанії Intuitive Machines через не зовсім вдале приземлення зміг працювати на Місяці протягом семи днів. Але Blue Ghost встановив рекорд часу успішної роботи на Місяці для приватних модулів.

За час місії модуль Blue Ghost зібрав 119 Гб наукових даних, опрацюванням яких уже зайнялися вчені з NASA. У посадкового апарату багато досягнень, серед яких можна виділити такі.

Вперше в історії він зміг встановити зв'язок із земною супутниковою системою GPS для демонстрації нової технології навігації на Місяці. Також бурова установка, яку модуль доставив на Місяць, продемонструвала нову технологію буріння місячної поверхні, як уже писав Фокус .

Blue Ghost за допомогою бортових камер першим серед приватних модулів зміг спостерігати сонячне затемнення на Місяці, коли наша планета закрила собою Сонце, як уже писав Фокус .

Blue Ghost за допомогою бортових камер першим серед приватних модулів зміг спостерігати сонячне затемнення на Місяці Фото: space.com

Також модуль Blue Ghost зробив фотографії заходу Сонця на Місяці 16 березня. У цей час його прилади зібрали дані про те, чи піднімається місячний пил над поверхнею через вплив сонячного випромінювання. Після заходу Сонця модуль працював ще протягом 5 годин і вивчав поведінку місячного пилу перш ніж повністю вимкнувся.

Blue Ghost зробив фотографії заходу Сонця на Місяці 16 березня. Вдалині видно Землю Фото: space.com

Нагадуємо, що разом із модулем Blue Ghost 15 січня цього року в подорож до Місяця вирушив і японський приватний модуль Resilience. Він має здійснити посадку на поверхні супутника Землі 5 червня, як уже писав Фокус.

Нагадуємо також, що 6 березня на поверхню Місяця опустився приватний модуль "Афіна" компанії Intuitive Machines, але менш ніж за добу його місія завершилася. Річ у тім, що модуль приземлився не так, як потрібно, а тому не зміг розгорнути свої сонячні панелі в потрібному напрямку і його батареї розрядилися. Як уже писав Фокус, все ж цей модуль раптово увімкнувся через деякий час і надіслав на Землю несподіване повідомлення.