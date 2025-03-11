NASA показало, як приватний модуль робить дірку в поверхні Місяця: навіщо це потрібно (відео)

На борту посадкового модуля Blue Ghost знаходяться спеціальні інструменти для ретельного дослідження місячного реголіту.

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Приватний посадковий модуль Blue Ghost, створений компанією Firefly Aerospace, уже понад тиждень займається дослідженням Місяця після успішної посадки. На його борту розташовано кілька нових приладів та інструментів NASA, призначених для вивчення Місяця і збору інформації для майбутньої висадки астронавтів на супутнику Землі. NASA показало роботу двох інструментів, яка була відображена за допомогою бортових камер посадкового модуля, пише Universe Today.

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Два інструменти NASA на борту модуля Blue Ghost призначені для дослідження місячного реголіту. Це шар фрагментованої породи, пилу та інших матеріалів, який покриває поверхню Місяця. Реголіт формувався протягом мільярдів років унаслідок ударів метеоритів, які подрібнювали місячну корінну породу.

Місячний реголіт являє собою дрібнозернистий пил і цей шар має товщину від кількох сантиметрів до кількох метрів у різних регіонах Місяця. На відміну від земного ґрунту, місячний реголіт не містить органічних компонентів і мільярди років піддавався ерозії під дією випромінювання Сонця, комічних променів, а також ударів мікрометеоритів. Частинки пилу в реголіті мають гострі зазубрені краї і разом з їхнім електростатичним зарядом, можуть створювати проблеми для астронавтів.

Один з інструментів називається LISTER, і він має спеціальний термічний прилад, який може проникати за допомогою бура на велику глибину. Уперше NASA відправило на Місяць технологію такого глибокого буріння. Як повідомили вчені з NASA, нещодавно бур інструменту проник на глибину майже 1 метр під поверхню Місяця на території Моря Криз, хоча він може проникнути на глибину до 3 метрів. Під час роботи бур зупиняється кожні півметра для вимірювання місячної температури, збираючи важливі дані про тепловий потік, що виходить із надр Місяця. За роботою бура LISTER можна спостерігати за допомогою відео, розміщеного нижче.

Ще один інструмент називається Lunar PlanetVac. Можна стверджувати, що це не більше ніж "пилосос", але той, який працює на поверхні Місяця. Інструмент NASA використовує пневматику і стиснений газ для збору і перенесення місячного ґрунту, не покладаючись на гравітацію. На відео нижче можна побачити роботу пристрою.

Обидва пристрої, як і інші інструменти NASA, працюватимуть разом із модулем Blue Ghost ще приблизно тиждень, поки на Місяці триває день. Потім місія буде завершена, адже модуль не зможе заряджати свої батареї через відсутність потрібної кількості сонячного світла, адже настане місячна ніч.

Якщо модуль Blue Ghost не тільки м'яко приземлився на Місяці, а й продовжує свою роботу, то інша доля чекала на інший приватний посадковий модуль "Афіна" компанії Intuitive Machines. Він приземлився на Місяць не так, як планувалося, і вийшов з ладу через приблизно 12 годин. На його борту перебувало кілька цінних інструментів, які повинні були провести дослідження Місяця, як уже писав Фокус .

Також Фокус писав про те, що телескоп Вебб зробив дивовижний знімок нових зірок, які залучені в космічну битву тривалістю мільйони років. Тисячі років дві протозірки активно обмінюються своєю речовиною і створюють картину у вигляді пісочного годинника.