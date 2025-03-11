Битва тривалістю мільйони років: телескоп Вебб зробив дивовижний знімок нових зірок (фото)

Тисячі років дві протозірки активно обмінюються своєю речовиною і створюють дивовижну картину у формі пісочного годинника.

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Космічний телескоп Вебб зробив фотографію епічної битви між двома протозірками, коли вони запускають струмені речовини одна на одну, створюючи картину зіткнення газу та пилу у формі пісочного годинника. Ця космічна битва, яка триває вже тисячі років, закінчиться через кілька мільйонів років, коли дві протозірки завершать своє формування, пише Gizmodo.

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За допомогою телескопа Вебб астрономи отримали дивовижне зображення двох молодих зірок, які є ще протозірками, адже активно формуються. Ця подвійна система під назвою Lynds 483 (L483) розташована на відстані 650 світлових років від нас.

На фотографії показані потужні викиди речовини зірок у високій роздільній здатності. Дві зірки запускають струмені матерії одна на одну вже десятки тисяч років, і вони сяють красивими помаранчевими, синіми та фіолетовими кольорами.

На фотографії показано потужні викиди речовини зірок у високій роздільній здатності Фото: NASA

Зображення переповнене неймовірними подробицями, які показують, як речовина взаємодіє сама з собою, сповільнюючись або прискорюючись і утворюючи різні форми, що простягаються по всьому космосу.

Дві протозірки перебувають у центрі форми у вигляді пісочного годинника і продовжують процес накопичення маси. Пройде ще кілька мільйонів років аби їхнє формування завершилося і протозірки перетворилися на звичайні зірки з масою як у Сонця. На той час викид речовини припиниться, але з неї сформується диск із газу та пилу, де можуть виникнути планети.

Наразі дві зірки обмінюються швидкими, щільними струменями речовини. У міру того, як нові викиди стикаються зі старими, речовина стискається і закручується залежно від щільності викидів. Обмін речовиною також призвів до хімічних реакцій, які виробили низку молекул, таких як оксид вуглецю, метанол і кілька інших органічних сполук.

Деякі струмені в кінцевому підсумку вже деформуються. Це результат того, що викинута речовина сповільнюється старішими щільними викидами, створюючи ударний фронт.

На зображенні видно красиву суміш кольорів. Але, якби ви дивилися на це з космосу, ця космічна битва між зірками виглядала б не зовсім так. Кольори на фотографії є результатом використання різних фільтрів певних довжин хвиль світла. Після обробки фотографії вчені додали різні відтінки, які найкраще відповідають обраним фільтрам.

Як уже писав Фокус, астрономи виявили несподіваний елемент у найвіддаленішій галактиці у Всесвіті і це змінює історію космосу. Вчені виявили несподівано складну хімію в галактиці, яка існувала, коли Всесвіту було трохи менше 300 млн років.

Також Фокус писав про те, що, як показало нове дослідження, супутникам на орбіті загрожує зміна клімату на Землі. Збільшення кількості викидів парникових газів може призвести до катастрофи в навколоземному просторі.