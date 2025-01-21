Який вигляд мають новонароджені зірки в туманності Оріона: не так, як можна собі уявити (фото)

Дві протозірки на фотографії космічного телескопа Габбл перебувають у стадії перетворення на звичайні зірки.

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Космічний телескоп Габбл зробив приголомшливу фотографію двох новонароджених зірок, які знаходяться в знаменитій туманності Оріона на відстані приблизно 1300 світлових років від нас. Туманність Оріона є найближчим до нас регіоном зореутворення, де знаходяться сотні новонароджених зірок, які називаються протозірками, пише Space.

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На новому знімку телескопа Габбл можна побачити дві протозірки під назвою HOPS 150 і HOPS 153. Перша насправді являє собою дві протозірки, які в майбутньому стануть звичайною подвійною зоряною системою. Дві новонароджені зірки обертаються навколо одна одної, і їх оточує диск із матерії, за допомогою якої вони набирають масу і ростуть.

HOPS 150 розташований у верхньому правому куті зображення і нагадує золотисто-червоного метелика, що розправив крила. Ці "крила", які є потоком сильного випромінювання двох протозірок, розділяє темна лінія. Це хмара з газу і пилу, яка більш ніж у 2000 разів більша за відстань між Сонцем і Землею (ця відстань оцінюється в 150 млн км). Саме з цієї хмари протозірки отримують матерію для зростання та еволюції. За словами астрономів з Європейського космічного агентства, ці протозірки перебувають у стадії перетворення на звичайні зірки, як і інша протозірка HOPS 153.

На новому знімку телескопа Хаббл можна побачити дві протозірки під назвою HOPS 150 і HOPS 153 Фото: ESA

Її можна побачити в лівій частині фотографії, і вона представлена, як довгий яскравий кольоровий газовий струмінь. Насправді саму протозірку HOPS 153 не видно на цьому знімку, а видно лише струмінь, який вона випускає. Новонароджені зірки викидають подібні струмені матерії в космос, які складаються з газу, що не увійшов до складу зірки, яка формується.

За словами астрономів, протозірка HOPS 153 набагато молодша, ніж HOPS 150, і перебуває ще всередині залишків холодної молекулярної газової хмари, з якої вона була створена.

Струмінь протозірки HOPS 153 і навколишнє середовище змінюватимуться в міру того, як зірка еволюціонуватиме і викидатиме матерію і випромінювання, яке нагріває міжзоряний газ. Цей процес може сильно вплинути на створення нових зірок поруч із HOPS 153 і навіть уповільнити її власне зростання і набір маси.

Туманність Оріона є найближчим до нас регіоном зореутворення, де знаходяться сотні новонароджених зірок Фото: NASA

Також на зображенні телескопа Габбл на передньому плані видно дві дуже яскраві зірки, які знаходяться перед туманністю Оріона.

Як уже писав Фокус, згідно з недавнім дослідженням, населені планети з'явилися ще до утворення перших галактик. Якщо теорія вчених правильна, то це повністю змінює уявлення про еволюцію Всесвіту.

Також Фокус писав про те, що астрономи виявили, як вони припускають, новий вид зірок, який раніше ніколи не бачили. Ці астрономічні об'єкти мають такі властивості, що жодна теорія не може їх пояснити.