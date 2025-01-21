Как выглядят новорожденные звезды в туманности Ориона: не так, как можно себе представить (фото)

Две протозвезды на фотографии космического телескопа Хаббл находятся в стадии превращения в обычные звезды.

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Космический телескоп Хаббл сделал потрясающую фотографию двух новорожденных звезд, которые находятся в знаменитой туманности Ориона на расстоянии примерно 1300 световых лет от нас. Туманность Ориона является самым близким к нам регионом звездообразования, где находятся сотни новорожденных звезд, которые называются протозвездами, пишет Space.

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На новом снимке телескопа Хаббл можно увидеть две протозвезды под названием HOPS 150 и HOPS 153. Первая на самом деле представляет собой две протозвезды, которые в будущем станут обычной двойной звездной системой. Две новорожденные звезды вращаются вокруг друг друга, и их окружает диск из материи, с помощью которой они набирают массу и растут.

HOPS 150 находится в верхнем правом углу изображения и напоминает золотисто-красную бабочку, расправившую крылья. Эти "крылья", которые являются потоком сильного излучения двух протозвезд, разделяет темная линия. Это облако из газа и пыли, которое более чем в 2000 раз больше расстояния между Солнцем и Землей (это расстояние оценивается в 150 млн км). Именно из этого облака протозвезды получают материю для роста и эволюции. По словам астрономов из Европейского космического агентства, данные протозвезды находятся в стадии превращения в обычные звезды, как и другая протозвезда HOPS 153.

На новом снимке телескопа Хаббл можно увидеть две протозвезды под названием HOPS 150 и HOPS 153 Фото: ESA

Ее можно увидеть в левой части фотографии, и она представлена, как длинная яркая цветная газовая струя. На самом деле сама протозвезда HOPS 153 не видна на этом снимке, а видна лишь струя, которую она выпускает. Новорожденные звезды выбрасывают подобные струи материи в космос, которые состоят из газа, который не вошел в состав формирующейся звезды.

По словам астрономов, протозвезда HOPS 153 намного моложе, чем HOPS 150, и находится еще внутри остатков холодного молекулярного газового облака, из которого она была создана.

Струя протозвезды HOPS 153 и окружающая ее среда будут меняться по мере того, как звезда будет эволюционировать и выбрасывать материю и излучение, которое нагревают межзвездный газ. Этот процесс может сильно повлиять на создание новых звезд рядом с HOPS 153 и даже замедлить ее собственный рост и набор массы.

Туманность Ориона является самым близким к нам регионом звездообразования, где находятся сотни новорожденных звезд Фото: NASA

Также на изображении телескопа Хаббл на переднем плане видны две очень яркие звезды, которые находятся перед туманностью Ориона.

Как уже писал Фокус, согласно недавнему исследованию, обитаемые планеты появились еще до образования первых галактик. Если теория ученых верна, то это полностью меняет представление об эволюции Вселенной.

Также Фокус писал о том, что астрономы обнаружили, как они предполагают, новый вид звезд, который раньше никогда не видели. Эти астрономические объекты обладают такими свойствами, что ни одна теория не может их объяснить.