Може нічого не залишитися: вчені виявили нову несподівану загрозу для супутників на орбіті

Викиди парникових газів в атмосферу Землі можуть призвести до того, що низька навколоземна орбіта наповниться величезною кількістю космічного сміття.

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Викиди парникових газів впливають на верхні шари атмосфери Землі. Учені вважають, що з часом через це атмосфера не зможе підтримувати на низькій навколоземній орбіті ту саму кількість супутників, що й зараз. При цьому існує загроза створення ще більшої кількості космічного сміття, яке може знищити супутники, що працюють. Дослідження опубліковано в журналі Nature Sustainability, пише ScienceAlert.

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Обсяг космосу навколо Землі, який люди можуть використовувати для розміщення космічних апаратів, досить обмежений. На низькій навколоземній орбіті на висоті від 200 до 1000 км можна розмістити лише обмежену кількість супутників та інших апаратів, перш ніж умови стануть небезпечними для їхньої нормальної роботи.

Навколоземний простір згодом може стати настільки переповненим супутниками і космічним сміттям, що останнє стикатиметься з працюючими апаратами, що викличе серію каскадних зіткнень. А це може призвести до повного знищення всіх супутників.

Автори нового дослідження використовували моделювання викидів парникових газів і дійшли висновку, що супутники в найближчі десятиліття не зможуть працювати на орбіті. Вони дійшли висновку, що в міру скорочення верхніх шарів атмосфери космічне сміття затримуватиметься на довше, і внаслідок зниження атмосферного опору може збільшитися ризик зіткнень у космосі.

Учені кажуть, що парникові гази охолоджують і стискають верхні шари атмосфери: стратосферу, мезосферу і термосферу. Остання відіграє вирішальну роль у створенні опору орбітальному сміттю, поступово видаляючи його з космосу. Але, оскільки атмосфера стискається через збільшення викидів парникових газів, сміття залишається на орбіті довше.

Саме в термосфері (шар атмосфери на висоті від 85 до 600 км) обертаються навколо Землі Міжнародна космічна станція і більшість супутників. Нині їх там перебуває понад 10 000. Зі зростанням викидів парникових газів збільшується ймовірність зіткнення космічних апаратів, що призведе до утворення більшої кількості космічного сміття. Це скоротить кількість супутників, які можуть працювати на низькій навколоземній орбіті.

Якщо опір атмосфери зменшиться, то космічне сміття не падатиме в нижні шари атмосфери і не згоратиме там, отже, воно становитиме ще більшу загрозу для космічних апаратів, що працюють.

Моделювання показало, що, якщо викиди парникових газів триватимуть, що в найближчі десятиліття через величезну кількість космічного сміття люди не зможуть запускати в космос нові супутники. Як уже було виявлено вище, обсяг навколоземного простору для виконання безпечних супутникових операцій обмежений.

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