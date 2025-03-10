Із центру Чумацького Шляху втекла зірка зі швидкістю 500 км/с: допомогла розкрити давню загадку

Астрономам вдалося зазирнути в центр Чумацького Шляху завдяки гіпершвидкісній зірці, викинутій із нього, і це дало змогу краще зрозуміти загадкове скупчення зоряних об'єктів.

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Астрономи виявили зірку, яка відлітає з центру нашої галактики зі швидкістю приблизно 500 км/с, і це відкриття дало вченим змогу отримати більше даних про групу зоряних об'єктів, які важко спостерігати безпосередньо, а тому вони багато в чому являють собою загадку. Дослідження опубліковано на сервері препринтів arXiv, пише New Scientist.

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У центрі Чумацького Шляху розташована надмасивна чорна діра, тісно оточена групою із сотень зірок. Трохи далі знаходиться більше скупчення зірок, а ще далі — ще більша група зірок, відома як ядерне зоряне скупчення (ЯЗС).

Досі астрономам вдавалося лише мигцем побачити будь-яку із загадкових зірок у ЯЗС, тому що їх закриває щільний шар галактичного пилу. Цей пил поглинає більшу частину світла зірок, перш ніж воно досягає нас. Це ускладнює вивчення хімічних елементів, що містяться в них, а також того, як і коли утворилися ці зірки.

Тепер астрономам вдалося краще розглянути одну з цих зірок. Вчені переглядали архівні дані космічного телескопа Gaia, який склав карту мільярдів зірок у нашій галактиці, і помітили зірку, що летить із галактичного центру зі швидкістю приблизно 500 км/с.

Такі об'єкти називаються гіпершвидкісними зірками, і вони рухаються з величезною швидкістю завдяки тому, що зазнали впливу центральної надмасивної чорної діри Чумацького Шляху, яка змусила відлітати їх далі від центру галактики. Але астрономи раніше не могли вивчити хімічний склад зірки з нашого галактичного центру.

Вчені використовували Магелланові телескопи в Чилі для аналізу світла цієї бігаючої зірки і виявили, що її хімічний склад дуже схожий на те, що відомо про склад зірок у ЯЗС.

Також вчені виявили 19 хімічних елементів, включно з фтором, натрієм і алюмінієм, більшість із яких раніше не були виявлені у складі зірок ЯЗС.

Тепер астрономи проводять подальші спостереження, використовуючи видиме світло від зірки, які, як вони сподіваються, розкажуть ще більше про таємниче середовище, в якому вона сформувалася.

Як уже писав Фокус, учені з'ясували, що добувати воду на Місяці легше, ніж очікувалося. Вода має ключове значення для майбутніх пілотованих місій на Місяць, адже її можна пити, а також з неї можна створювати ракетне паливо і повітря для дихання.

Також Фокус писав про те, що гравітація може бути матір'ю часу і це змінює наше уявлення про Всесвіт. Ми відчуваємо плин часу, тому що це природний результат основних законів фізики. Але, можливо, доведеться побудувати нову модель, щоб врахувати вплив гравітації.