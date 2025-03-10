Из центра Млечного Пути сбежала звезда со скоростью 500 км/с: помогла раскрыть давнюю загадку

Астрономам удалось заглянуть в центр Млечного Пути благодаря гиперскоростной звезде, выброшенной из него, и это дало возможность лучше понять загадочное скопление звездных объектов.

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Астрономы обнаружили звезду, которая улетает из центра нашей галактики со скоростью примерно 500 км/с, и это открытие позволило ученым получить больше данных о группе звездных объектов, которые трудно наблюдать напрямую, а потому они во многом представляют собой загадку. Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, пишет New Scientist.

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В центре Млечного Пути находится сверхмассивная черная дыра, тесно окруженная группой из сотен звезд. Чуть дальше находится более крупное скопление звезд, а еще дальше — еще более крупная группа звезд, известная как ядерное звездное скопление (ЯЗС).

До сих пор астрономам удавалось лишь мельком увидеть любую из загадочных звезд в ЯЗС, потому что их закрывает плотный слой галактической пыли. Эта пыль поглощает большую часть света звезд, прежде чем он достигает нас. Это усложняет изучение содержащихся в них химических элементов, а также того, как и когда образовались эти звезды.

Теперь астрономам удалось получше рассмотреть одну из этих звезд. Ученые просматривали архивные данные космического телескопа Gaia, который составил карту миллиардов звезд в нашей галактике, и заметили звезду, улетающую из галактического центра со скоростью примерно 500 км/с.

Такие объекты называются гиперскоростными звездами, и они двигаются с огромной скоростью благодаря тому, что подверглись влиянию центральной сверхмассивной черной дыры Млечного Пути, которая заставила улетать их дальше от центра галактики. Но астрономы ранее не могли изучить химический состав звезды из нашего галактического центра.

Ученые использовали Магеллановы телескопы в Чили для анализа света этой бегающей звезды и обнаружили, что ее химический состав очень похож на то, что известно о составе звезд в ЯЗС.

Также ученые обнаружили 19 химических элементов, включая фтор, натрий и алюминий, большинство из которых ранее не были обнаружены в составе звезд ЯЗС.

Теперь астрономы проводят дальнейшие наблюдения, используя видимый свет от звезды, которые, как они надеются, расскажут еще больше о таинственной среде, в которой она сформировалась.

Как уже писал Фокус, ученые выяснили, что добывать воду на Луне легче, чем ожидалось. Вода имеет ключевое значение для будущих пилотируемых миссий на Луну, ведь ее можно пить, а также из нее можно создавать ракетное топливо и воздух для дыхания.

Также Фокус писал о том, что гравитация может быть матерью времени и это меняет наше представление о Вселенной. Мы ощущаем течение времени, потому что это естественный результат основных законов физики. Но, возможно, придется построить новую модель, чтобы учесть влияние гравитации.