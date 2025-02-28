Астронавт NASA на орбите сделал удивительный снимок нашей галактики Млечный Путь (фото)

На фотографии наша галактика видна за горизонтом Земли.

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Недавно астронавт NASA Дон Петтит сделал фотографию нашей галактики Млечный Путь, которая видна за горизонтом нашей планеты. Эта фотография, сделанная с Международной космической станции (МКС), предлагает совершенно новый взгляд на Землю и то, что находится за ее пределами, пишет Gizmodo.

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Астронавт Дон Петтит уже известен своими удивительным фотографиями окружающего космоса, сделанными с МКС. Как уже писал Фокус, в декабре прошлого года астронавт NASA, находясь на орбите, запечатлел две самые близкие к нам карликовые галактики: Большое Магелланово Облако и Малое Магелланово Облако.

Теперь же Петтит показал, как выглядит Земля из космоса, а также то, что находится далеко от нашей планеты. Когда МКС находилась на высоте 424 км над Тихим океаном астронавт использовал свою камеру, чтобы сделать удивительную фотографию нашей планеты. Снимок был сделан незадолго до восхода Солнца, поэтому некоторые части Земли все еще находятся в темноте.

В то же время за горизонтом Земли на фотографии видная часть Млечного Пути. Наша галактика видна с ребра и конечно же фотография не может показать весь ее размер. Мы всегда можем видеть лишь часть Млечного Пути в виде длинной полосы из газа и звезд, потому что мы находится внутри галактики.

За горизонтом Земли на фотографии видная часть Млечного Пути Фото: NASA

Фотография была сделана с использованием настроек низкой освещенности и большой выдержки, что помогло Петтиту запечатлеть размытость вращения Земли на сфокусированном фоне звезд Млечного Пути. Этот снимок необычен тем, что наша планета не выглядит как всегда голубой с белыми облаками, а имеет зеленый оттенок. В то же время тонкая белая полоса показывает край атмосферы Земли и границу между нашим миром и космосом.

Петтит является частью экипажа 72-й экспедиции NASA на МКС, в которую также входят астронавты Сунита Уильямс, Бутч Уилмор и Ник Хейг. Первые два астронавта известны тем, что с июня прошлого года не могут вернуться на Землю из-за проблем с космическим кораблем, на котором они прибыли на орбиту. Как уже писал Фокус, ожидается, что Уильямс и Уилмор вернутся домой в марте на космическом корабле Crew Dragon компании SpaceX.

Также Фокус писал о том, что в январе Уильмс побила рекорд по общему времени выхода в открытый космос среди женщин. Уильямс за все время своих полетов на орбиту находилась в открытом космосе в течение 62 часов и 6 минут, что превышает предыдущий рекорд, составляющий 60 часов и 21 минуту.

Еще Фокус писал о том, что Илон Маск настоятельно рекомендует NASA прекратить работу МКС не в 2030 году, а через 2 года. Владелец SpaceX считает, что космическая станция уже выполнила свою задачу, а потому нужно направить все усилия на освоение более глубокого космоса.

Напоминаем, что в 2025 году можно увидеть невооруженным глазом взрыв необычной звезды, которая взрывается каждые 80 лет, как уже писал Фокус.