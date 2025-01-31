Застрявшая на орбите астронавт NASA установила новый рекорд в открытом космосе (видео)

Сунита Уильямс теперь является рекордсменом по общему времени пребывания в открытом космосе среди женщин.

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Астронавт NASA Сунита Уильямс, которая находится на МКС уже 7 месяцев вместо восьми дней, установила новый рекорд по общему времени пребывания в открытом космосе среди женщин. Этот рекорд был установлен, когда она вместе с таким же застрявшим на орбите астронавтом NASA Барри Уилмором вышла за пределы Международной космической станции (МКС) 30 января. Двум астронавтам наконец-то удалось удалить неисправный блок радиосвязи, что не удалось сделать во время прошлых попыток, пишет Space.

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Увидеть, как астронавты работают за пределами МКС можно начиная с отметки 1:30:00

Напоминаем, что Сунита Уильямс и Барри Уилмор находятся на МКС с начала июня прошлого года, хотя изначально их миссия была рассчитана на 8 дней. Оба астронавта NASA прибыли на орбиту на космическом корабле Starliner, который вернулся обратно на Землю без экипажа из-за выявленных технических проблем. Ожидается, что застрявшие в космосе астронавты вернутся домой в феврале.

Уильямс и Уилмор вышли в открытый космос за пределы МКС, чтобы убрать неработающий блок радиосвязи космической станции, чего не смогли сделать дважды астронавты в 2023 году. Также это не получилось сделать летом 2024 года.

Барри Уилмор в открытом космосе Фото: NASA

Но паре астронавтов теперь это удалось, хотя на это ушло более 3 часов, хотя предполагалось, что это займет меньше времени. Выполнить все запланированные задачи не удалось астронавтам как раз из-за нехватки времени. В общей сложности астронавты NASA провели в открытом космосе 5 часов и 26 минут. Они доставили неисправный блок радиосвязи на МКС и его отправят на Землю для ремонта.

В то же время астронавты успели собрать образцы микробной жизни, которые находились за пределами МКС, чтобы провести исследования того, как условия космоса влияют на микроорганизмы.

Сунита Уильямс в открытом космосе Фото: NASA

Сунита Уильямс совершила уже 9 выход в открытый космос за свою карьеру астронавта. Учитывая время последней миссии теперь, в общей сложности, она провела в открытом космосе 62 часа и 6 минут. Таким образом Уильямс установили новый рекорд пребывания в открытом космосе среди женщин. Прошлый рекорд принадлежал астронавту NASA Пегги Уитсон, которая после выхода за пределы МКС в 2017 году в общей сложности провела в открытом космосе 60 часов и 21 минуту. Но Уильямс не удалось побить рекорд Уитсон, ведь она пока остается единственной женщиной-астронавтом, которая совершила 10 выходов в открытый космос.

Теперь Уильямс занимает четвертое место в мировом списке всех выходов в открытый космос по количеству времени, проведенному за пределами МКС.

Что касается Уилмора, то для него это был пятый выход в открытый космос и таким образом его общее время пребывания в открытом космосе составляет теперь 31 час и 2 минуты.

Как уже писал Фокус, президент США Дональд Трамп попросил Илона Маска, владельца компании SpaceX, вернуть домой Уильямс и Уилмора. Трамп раскритиковал бывшего президента США Джо Байдена, что тот не отправил космический корабль раньше для спасения застрявших на орбите астронавтов. Но нас самом деле как раз корабль компании SpaceX должен вернуть эту пару на Землю, как это уже давно запланировано.

Также Фокус писал о том, что обнаружена новая галактика в 30 раз больше Млечного Пути, которую астрономы не могут объяснить. Гигантские радиогалактики являются одними из самых больших космических структур во Вселенной, ведь их размер составляет миллионы световых лет.