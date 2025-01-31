Застрягла на орбіті астронавтка NASA встановила новий рекорд у відкритому космосі (відео)

Суніта Вільямс тепер є рекордсменом за загальним часом перебування у відкритому космосі серед жінок.

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Астронавтка NASA Суніта Вільямс, яка перебуває на МКС уже 7 місяців замість восьми днів, встановила новий рекорд за загальним часом перебування у відкритому космосі серед жінок. Цей рекорд було встановлено, коли вона разом із таким самим застряглим на орбіті астронавтом NASA Баррі Вілмором вийшла за межі Міжнародної космічної станції (МКС) 30 січня. Двом астронавтам нарешті вдалося видалити несправний блок радіозв'язку, що не вдалося зробити під час минулих спроб, пише Space.

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Побачити, як астронавти працюють за межами МКС можна починаючи з позначки 1:30:00

Нагадуємо, що Суніта Вільямс і Баррі Вілмор перебувають на МКС із початку червня минулого року, хоча спочатку їхня місія була розрахована на 8 днів. Обидва астронавти NASA прибули на орбіту на космічному кораблі Starliner, який повернувся назад на Землю без екіпажу через виявлені технічні проблеми. Очікується, що астронавти, які застрягли в космосі, повернуться додому в лютому.

Вільямс і Вілмор вийшли у відкритий космос за межі МКС, щоб прибрати блок радіозв'язку космічної станції, який не працює, чого не змогли зробити двічі астронавти у 2023 році. Також це не вийшло зробити влітку 2024 року.

Баррі Вілмор у відкритому космосі Фото: NASA

Але парі астронавтів тепер це вдалося, хоча на це пішло понад 3 години, хоча передбачалося, що це займе менше часу. Виконати всі заплановані завдання не вдалося астронавтам якраз через брак часу. Загалом астронавти NASA провели у відкритому космосі 5 годин і 26 хвилин. Вони доставили несправний блок радіозв'язку на МКС і його відправлять на Землю для ремонту.

Водночас астронавти встигли зібрати зразки мікробного життя, які перебували за межами МКС, щоб провести дослідження того, як умови космосу впливають на мікроорганізми.

Суніта Вільямс у відкритому космосі Фото: NASA

Суніта Вільямс здійснила вже 9 вихід у відкритий космос за свою кар'єру астронавта. З огляду на час останньої місії тепер, загалом, вона провела у відкритому космосі 62 години і 6 хвилин. Таким чином Вільямс встановили новий рекорд перебування у відкритому космосі серед жінок. Минулий рекорд належав астронавту NASA Пеггі Вітсон, яка після виходу за межі МКС 2017 року загалом провела у відкритому космосі 60 годин і 21 хвилину. Але Вільямс не вдалося побити рекорд Вітсон, адже вона поки що залишається єдиною жінкою-астронавтом, яка здійснила 10 виходів у відкритий космос.

Тепер Вільямс посідає четверте місце у світовому списку всіх виходів у відкритий космос за кількістю часу, проведеного за межами МКС.

Що стосується Вілмора, то для нього це був п'ятий вихід у відкритий космос і таким чином його загальний час перебування у відкритому космосі становить тепер 31 годину і 2 хвилини.

Як уже писав Фокус, президент США Дональд Трамп попросив Ілона Маска, власника компанії SpaceX, повернути додому Вільямс і Вілмора. Трамп розкритикував колишнього президента США Джо Байдена, що той не відправив космічний корабель раніше для порятунку застряглих на орбіті астронавтів. Але насправді якраз корабель компанії SpaceX має повернути цю пару на Землю, як це вже давно заплановано.

Також Фокус писав про те, що виявлено нову галактику в 30 разів більшу за Чумацький Шлях, яку астрономи не можуть пояснити. Гігантські радіогалактики є одними з найбільших космічних структур у Всесвіті, адже їхній розмір становить мільйони світлових років.