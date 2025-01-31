У 30 разів більша за Чумацький Шлях: виявлено галактику, яку астрономи не можуть пояснити (фото)

Гігантські радіогалактики є одними з найбільших космічних структур у Всесвіті, адже їхній розмір становить мільйони світлових років.

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Хоча гігантські радіогалактики є одними з найбільших структур у космосі їх не так легко виявити. І все ж астрономам вдалося знайти нову гігантську радіогалактику за допомогою радіотелескопа MeerKAT, яка не тільки має надзвичайно великий розмір, але вона також дуже дивна, адже її фізику точно не можна пояснити. Дослідження опубліковано в журналі Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, пише ScienceAlert.

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Розмір нової гігантської радіогалактики, якщо рахувати дуже довгі струмені гарячої плазми, що вилітають з її центральної надмасивної чорної діри, становить понад 3 млн світлових років. Таким чином ця галактика більш ніж у 30 разів більша, ніж наша галактика Чумацький Шлях.

Ця галактика має незвичайні властивості, які дуже складно пояснити. Тому нова гігантська радіогалактика отримала назву Inkathazo, що однією з мов корінних жителів Південної Африки означає "проблема".

Величезні плазмові струмені цієї гігантської радіогалактики показані червоним і жовтим кольором Фото: IFLScience

Усі радіогалактики, у центрі яких знаходяться надмасивні чорні діри, що викидають величезні струмені матерії в міжгалактичний простір, які можна виявити за допомогою радіохвиль, мають унікальну фізику. Радіогалактики, які разом зі струменями гарячої плазми мають розмір від 2 млн світлових років, називають гігантськими радіогалактиками.

Науковці з'ясували, що нова галактика відрізняється від інших гігантських радіогалактик, адже має більш дивну фізику. Наприклад, струмені плазми, що вилітають із чорної діри, не мають прямого напрямку, як це зазвичай буває. Один із цих струменів не прямий, а вигнутий.

Спектральна карта віку плазми Inkathazo. Блакитний і зелений кольори позначають молодшу плазму, фіолетовий — старішу Фото: IFLS

Також астрономи кажуть, що для них стало несподіванкою те, що нова галактика розташована всередині скупчення галактик. Таке місце розташування не повинно було дозволити з'явитися настільки гігантським струменям плазми. Струмені таких розмірів мають гігантські радіогалактики, які розташовані в більш ізольованій ділянці космосу.

Учені вивчили струмені плазми та виявили деякі дивацтва. Зокрема, щось у струменях плазми змушує електрони отримувати несподівано високий рівень енергії. Можливо, це пов'язано із взаємодією струменів з оточенням галактики. Струмені вилітають не у відносно порожній космос, а в порожнечі між галактиками, де вступають у взаємодію з міжгалактичним газом. Це можливо є причиною дивної поведінки електронів.

За словами авторів дослідження, нове відкриття кидає виклик наявним теоріям про еволюцію гігантських радіогалактик і показує, що складна фізика плазми в цих галактиках ще до кінця незрозуміла.

Гігантські радіогалактики раніше виявляли дуже рідко, але за останні 5 років їх стали знаходити все частіше завдяки потужним радіотелескопам.

Як уже писав Фокус, NASA показало дивні особливості на Марсі, які не схожі ні на що на Землі. Марс не те щоб унікальна планета, але він сильно відрізняється від Землі, хоча і є планетою земної групи.

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