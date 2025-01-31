В 30 раз больше Млечного Пути: обнаружена галактика, которую астрономы не могут объяснить (фото)

Гигантские радиогалактики являются одними из самых больших космических структур во Вселенной, ведь их размер составляет миллионы световых лет.

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Хотя гигантские радиогалактики являются одними из самых крупных структур в космосе их не так легко обнаружить. И все же астрономам удалось найти новую гигантскую радиогалактику с помощью радиотелескопа MeerKAT, которая не только имеет чрезвычайно большой размер, но она также очень странная, ведь ее физику точно нельзя объяснить. Исследование опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, пишет ScienceAlert.

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Размер новой гигантской радиогалактики, если считать очень длинные струи горячей плазмы, вылетающие из ее центральной сверхмассивной черной дыры, составляет более 3 млн световых лет. Таким образом эта галактика более чем в 30 раз больше, чем наша галактика Млечный Путь.

Эта галактика имеет необычные свойства, которые очень сложно объяснить. Поэтому новая гигантская радиогалактика получила название Inkathazo, что на одном из языков коренных жителей Южной Африки означает "проблема".

Огромные плазменные струи этой гигантской радиогалактики показаны красным и желтым цветом Фото: IFLScience

Все радиогалактики, в центре которых находятся сверхмассивные черные дыры, выбрасывающие огромные струи материи в межгалактическое пространство, которые можно обнаружить с помощью радиоволн, обладают уникальной физикой. Радиогалактики, которые вместе со струями горячей плазмы имеют размер от 2 млн световых лет, называют гигантскими радиогалактиками.

Ученые выяснили, что новая галактика отличается от других гигантских радиогалактик, ведь имеет более странную физику. Например, струи плазмы, вылетающие из черной дыры, не имеют прямого направления, как это обычно бывает. Одна из этих струй не прямая, а изогнутая.

Спектральная карта возраста плазмы Inkathazo. Голубой и зеленый цвета обозначают более молодую плазму, фиолетовый — более старую Фото: IFLS

Также астрономы говорят, что для них стало неожиданность то, что новая галактика находится внутри скопления галактик. Такое местоположение не должно было позволить появиться настолько гигантским струям плазмы. Струи таких размеров имеют гигантские радиогалактики, которые расположены в более изолированном участке космоса.

Ученые изучили струи плазмы и обнаружили некоторые странности. В частности, что-то в струях плазмы заставляет электроны получать неожиданно высокий уровень энергии. Возможно, это связано со взаимодействием струй с окружением галактики. Струи вылетают не в относительно пустой космос, а в пустоты между галактиками, где вступают во взаимодействие с межгалактическим газом. Это возможно является причиной странного поведения электронов.

По словам авторов исследования, новое открытие бросает вызов существующим теориям об эволюции гигантских радиогалактик и показывает, что сложная физика плазмы в этих галактиках еще до конца неясна.

Гигантские радиогалактики ранее обнаруживали очень редко, но за последние 5 лет их стали находить все чаще благодаря мощным радиотелескопам.

Как уже писал Фокус, NASA показало странные особенности на Марсе, которые не похожи ни на что на Земле. Марс не то чтобы уникальная планета, но он сильно отличается от Земли, хотя и является планетой земной группы.

Также Фокус писал о том, что ученые обнаружили в нашей галактике ранее неизвестные ускорители частиц.