Источник топлива и воздуха: добывать воду на Луне легче, чем ожидалось

Вода имеет ключевое значение для будущих пилотируемых миссий на Луну, ведь ее можно пить, а также из нее можно создавать ракетное топливо и воздух для дыхания.

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Ученые считают, что будущие астронавты, которые полетят на Луну, смогут легче добывать воду из водяного льда, чем ожидалось. Это сделает пилотируемые миссии менее зависимые от поставок с Земли. Ученые проанализировали данные о температуре на Луне, собранные на месте посадки индийского модуля "Чандраян-3" недалеко от южного полюса. Астрономы обнаружили, что температура на месте посадки космического аппарата резко колебалась, даже в местах, которые находятся очень близко друг к другу. Это значит, что там накапливается много водяного льда, из которого можно получить воду. Исследование опубликовано в журнале Communications Earth & Environment, пишет Space.

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В августе 2023 года, вскоре после того, как индийский модуль "Чандраян-3" совершил безупречную посадку вблизи южного полюса Луны, специальное устройство на его борту пробурило лунную почву, достигнув глубины до 10 см и провело измерение локальных температур.

Данные показали, что температура на месте посадки космического аппарата, которое находится на обращенном к Солнцу склоне достигла пика в 82 градуса Цельсия днем и резко упала минус 168,15 градуса Цельсия ночью. Но всего в метре от модуля, где рельеф выровнялся и был обращен к полюсу, пики температуры были намного ниже, достигая всего 59 градусов Цельсия.

Моделирование показало, что склоны в более высоких широтах на Луне, обращенные в сторону южного полюса, могут быть достаточно прохладными для накопления водяного льда на небольшой глубине. Именно в таких местах должны в будущем приземляться астронавты NASA рядом с южным полюсом Луны.

Ученые говорят, что эти регионы обычно получают меньше солнечного света, что приводит к более низким температурам поверхности, поэтому водяной лед залегает неглубоко. Это значит, что астронавты смогут без больших усилий добывать водяной лед.

Если водяной лед можно будет добывать и использовать на Луне, это может снизить зависимость астронавтов от поставок с Земли. Таким образом лунные миссии станут более дешевыми.

Воду, добытую из водяного льда, можно использовать для питья, для получения кислорода, чтобы дышать, и для производства ракетного топлива путем расщепления молекул воды на их составные части: то есть кислород и водород.

Как уже писал Фокус, выяснилось, что очередная посадка частного модуля на Луне оказалась неудачной. Хотя модуль "Афина" приземлился на Луне, он перевернулся и не смог зарядить свои батареи, а потому миссия была завершена менее чем через сутки после посадки на спутник Земли. На борту этого модуля находился специальная буровая установка для исследования водяного льда, но она, как и другие важные приборы, не смогла выполнить поставленные задачи.

Также Фокус писал о том, что британская компания представила новую ракету с термоядерным двигателем, которая сократит время полета на Марс на 50%. Эта ракета также позволит значительно ускорить полеты через Солнечную систему.