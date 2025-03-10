Джерело палива і повітря: добувати воду на Місяці легше, ніж очікувалося

Вода має ключове значення для майбутніх пілотованих місій на Місяць, адже її можна пити, а також з неї можна створювати ракетне паливо і повітря для дихання.

Related video

Учені вважають, що майбутні астронавти, які полетять на Місяць, зможуть легше добувати воду з водяного льоду, ніж очікувалося. Це зробить пілотовані місії менш залежними від поставок із Землі. Учені проаналізували дані про температуру на Місяці, зібрані на місці посадки індійського модуля "Чандраян-3" недалеко від південного полюса. Астрономи виявили, що температура на місці посадки космічного апарату різко коливалася, навіть у місцях, які розташовані дуже близько одне до одного. Це означає, що там накопичується багато водяного льоду, з якого можна отримати воду. Дослідження опубліковано в журналі Communications Earth & Environment, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

У серпні 2023 року, незабаром після того, як індійський модуль "Чандраян-3" здійснив бездоганну посадку поблизу південного полюса Місяця, спеціальний пристрій на його борту пробурив місячний ґрунт, сягнувши глибини до 10 см, і провів вимірювання локальних температур.

Дані показали, що температура на місці посадки космічного апарату, яке розташоване на зверненому до Сонця схилі, сягнула піку в 82 градуси Цельсія вдень і різко впала мінус 168,15 градуса Цельсія вночі. Але всього за метр від модуля, де рельєф вирівнявся і був повернутий до полюса, піки температури були набагато нижчими, досягаючи всього 59 градусів Цельсія.

Моделювання показало, що схили у вищих широтах на Місяці, звернені в бік південного полюса, можуть бути досить прохолодними для накопичення водяного льоду на невеликій глибині. Саме в таких місцях мають у майбутньому приземлятися астронавти NASA поруч із південним полюсом Місяця.

Вчені кажуть, що ці регіони зазвичай отримують менше сонячного світла, що призводить до нижчих температур поверхні, тому водяний лід залягає неглибоко. Це означає, що астронавти зможуть без великих зусиль добувати водяний лід.

Якщо водяний лід можна буде добувати і використовувати на Місяці, це може знизити залежність астронавтів від поставок із Землі. Таким чином місячні місії стануть дешевшими.

Воду, видобуту з водяного льоду, можна використовувати для пиття, для отримання кисню, щоб дихати, і для виробництва ракетного палива шляхом розщеплення молекул води на їхні складові частини: тобто кисень і водень.

Як уже писав Фокус, з'ясувалося, що чергова посадка приватного модуля на Місяці виявилася невдалою. Хоча модуль "Афіна" приземлився на Місяці, він перекинувся і не зміг зарядити свої батареї, а тому місія була завершена менш ніж через добу після посадки на супутник Землі. На борту цього модуля була спеціальна бурова установка для дослідження водяного льоду, але вона, як і інші важливі прилади, не змогла виконати поставлені завдання.

Також Фокус писав про те, що британська компанія представила нову ракету з термоядерним двигуном, яка скоротить час польоту на Марс на 50%. Ця ракета також дозволить значно прискорити польоти через Сонячну систему.