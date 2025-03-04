Апарат для прибирання космічного сміття зустрівся на орбіті з покинутою ракетою (відео)

Японський космічний апарат зробив знімки непрацюючого верхнього ступеня космічної ракети з близької відстані.

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Уперше в історії апарат для прибирання космічного сміття наблизився на відстань лише 15 метрів до частини ракети, вагою 3 тонни, яка обертається на низькій навколоземній орбіті з 2009 року. Якщо не прибрати космічне сміття з орбіти, то це загрожує тим, що воно може зіткнутися з супутниками, що працюють, та іншими космічними апаратами на орбіті, пише Interesting Engineering.

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Японська компанія Astroscale Japan відправила на орбіту в лютому минулого року спеціальний космічний апарат, який має продемонструвати технологію безпечного прибирання космічного сміття з орбіти. За допомогою зонда ADRAS-J компанія показала, що успішне зближення з уламком космічного сміття можливе, і цю технологію надалі можна використати для захоплення відпрацьованих ступенів ракет і супутників, що не працюють, щоб потім спустити їх в атмосферу, де вони згорять.

Уперше в історії зонд для прибирання космічного сміття наблизився на відстань лише 15 метрів до давно покинутої частини японської ракети H-2A, довжина якої становить 11 метрів, а важить вона 3 тонни. Уже 16 років верхній ступінь ракети обертається навколо Землі на висоті 560 км і становить загрозу для космічних апаратів, що працюють. Це один із 2000 кинутих на орбіті верхній ступенів ракет, а також один із 45 000 об'єктів космічного сміття розміром понад 10 см на орбіті. Усі вони можуть зіткнутися з працюючими космічними апаратами, а тому їх слід спустити в атмосферу.

Уперше в історії зонд для прибирання космічного сміття наблизився на відстань лише 15 метрів до давно покинутої частини японської ракети H-2A Фото: Скриншот

Представники Astroscale Japan заявили, що вони вперше продемонстрували технологію безпечного зближення з кинутим на орбіті об'єктом, який летить із високою швидкістю.

Як і інше космічне сміття, ракета H-2A має неконтрольований рух, а також не має засобів навігації та зв'язку для того, щоб можна було до неї підлітати на дуже близьку відстань. Але зонду ADRAS-J це вдалося. Для навігації апарат використовував свої камери. Знімки ракети, отримані ADRAS-J, засвідчили, що вона перебуває в хорошому стані і має такий самий вигляд, як 16 років тому.

Завдяки успішній місії Astroscale Japan отримала додаткове фінансування від Японського агентства аерокосмічних досліджень, щоб запустити в космос нову місію, призначену для прибирання космічного сміття.

Річ у тім, що ADRAS-J є демонстраційною технологією і не має необхідного обладнання для стикування з об'єктами космічного сміття. Але новий зонд ADRAS-J2, який запустять 2027 року, зможе не тільки наблизитися до ракети H-2A, а й за допомогою роботизованого маніпулятора спіймає ракету і спустить її в атмосферу Землі, щоб вона там згоріла.

Досягнення компанії Astroscale Japan відкриває можливість використовувати подібні зонди для прибирання великої кількості космічного сміття з орбіти. Але ця технологія все ще дорога. Наприклад, для створення ADRAS-J2 японська компанія отримала 88 млн доларів.

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