У найдальшій галактиці у Всесвіті виявлено несподіваний елемент: це змінює історію космосу

Астрономи виявили несподівано складну хімію в галактиці, яка існувала, коли Всесвіту було трохи менше ніж 300 млн років, це всього лише 2% від її нинішнього віку.

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Учені провели нове дослідження найдальшої відомої галактики у Всесвіті під назвою JADES-GS-z14-0 за допомогою космічного телескопа Вебб. Спостереження підтвердили, що ця галактика несподівано надто розвинена і яскрава для періоду свого існування на ранньому етапі історії Всесвіту. Але ще більшою несподіванкою стало виявлення занадто великої кількості кисню в цій галактиці, чого згідно з поточними теоріями не повинно бути. Дослідження, опубліковане в журналі Nature Astronomy, змінює уявлення про те, коли з'явилися найперші зірки і галактики у Всесвіті, пише Phys.

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Галактика JADES-GS-z14-0, яка існувала за менш, ніж 300 млн років після Великого вибуху (він стався приблизно 13,8 млрд років тому і дав початок Всесвіту), є надто розвиненою для даного періоду історії космосу, а також дуже яскравою. Це означає, що він виник раніше, ніж припускають поточні теорії, а також має занадто багато зірок, що є несподіванкою. Але ще більше авторів дослідження здивувала несподівано складна хімія цієї галактики, а також наявність занадто великої кількості кисню.

Астрономи називають усі елементи важчі за гелій і водень металами. Для створення цих металів необхідні покоління зірок, які б створювали ці елементи у своїх ядрах, також під час вибуху наднової (смерті зірки). Але протягом перших сотень мільйонів років, як вважається, Всесвіт був заповнений тільки воднем, гелієм і невеликою кількістю літію. З цих елементів виникли найперші зірки. Як уже писав Фокус, автори іншого дослідження вважають, що їм вдалося виявити ці зірки в менш далекій галактиці.

Для того, щоб у галактиці JADES-GS-z14-0 виникло дуже багато кисню, найперші зірки повинні були його створювати протягом дуже тривалого часу. Після того, як вони вибухнули надновими, цей кисень мав заповнити космос і дати основу для нових зірок. З огляду на нове відкриття, астрономи вважають, що зірки в галактиці JADES-GS-z14-0

Але виявлення значної кількості кисню в галактиці JADES-GS-z14-0 свідчить про те, що галактика формувала зірки протягом приблизно 100 млн років, до того, як її було виявлено. Це означає, що і зірки, і сама галактика були створені дуже рано в історії Всесвіту. І ці зірки повинні були еволюціонувати і вибухнути як наднові, щоб викинути кисень у міжзоряний простір.

Нове відкриття показує, що процес утворення перших зірок у найперших галактиках почався раніше, ніж передбачалося. Це означає, що перші галактики також виникли набагато ближче за часом до Великого вибуху, ніж вважається.

Це дослідження змінює уявлення про еволюцію Всесвіту і може призвести до зміни моделей формування галактик на початковому етапі історії космосу. Також нове відкриття може дати важливу інформацію про те, як Всесвіт еволюціонував від простих хімічних елементів до складної хімії, необхідної для життя, яким ми його знаємо.

Як уже писав Фокус, нова теорія гравітації об'єднує теорію Ейнштейна і квантову фізику, які не працюють разом. Вчені вважають, що гравітація виникає з ентропії Всесвіту і це дає можливість створити так звану теорію всього.