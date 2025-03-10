Астрономи нарешті виявили найперші зірки у Всесвіті: чому їх складно знайти

Найперші зірки виникли незабаром після Великого вибуху, але їхнє життя було дуже коротким за космічними мірками.

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Невдовзі після Великого вибуху Всесвіт був наповнений темрявою і в ньому не було нічого, окрім водню та гелію. Лише після появи першого покоління зірок космос наповнився важчими хімічними елементами, створеними в ядрах цих зірок. Але астрономи ще ніколи не бачили перші зірки, які належать до населення III, безпосередньо. Тепер же вчені виявили галактику, де може перебувати перше покоління зірок. Дослідження прийнято до публікації в The Astrophysical Journal, пише ScienceAlert.

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Астрономи називають період тривалістю приблизно від 300 млн років до 1 млрд років після Великого вибуху космічним світанком. До цього існував період відомий як космічні темні віки. Приблизно 13,8 млрд років тому виник наш Всесвіт із гарячої кварк-глюонної плазми, в якій утворилися перші та найлегші хімічні елементи: водень і гелій. Вони заповнили собою Всесвіт, але він усе ще залишався непрозорим для світла. Під час космічного світанку з гелію і водню виникли найперші зірки, які називаються населенням III. Як би це дивно не звучало, але наступне покоління зірок називається населенням II, а найбільше всі зірки, які можна побачити в космосі, належать до третього покоління, або населення I.

Саме зірки населення III заповнили Всесвіт світлом, яке прорізало щільні хмари нейтрального водню. Також ці зірки у своїх ядрах створили важчі хімічні елементи шляхом термоядерного синтезу. Ще одна група хімічних елементів була створена, коли перші зірки вибухнули надновими. Минулі дослідження надали тільки непрямі сліди існування найперших зірок, але ці об'єкти не були виявлені безпосередньо. Науковці вважають, що це пов'язано з тим, що зірки населення III були дуже масивними та великими, а тому жили відносно короткий період часу за космічними мірками і давно зникли.

Масивні великі зірки, такі як ті, що сяють блакитним світлом у галактиці Велика Магелланова Хмара, живуть набагато менше, ніж більш дрібні зірки Фото: NASA

Та все ж астрономи хочуть з'ясувати, який же вигляд мали ці зірки. Така можливість існує з огляду на те, що найпотужніший космічний телескоп Вебб може зловити світло надзвичайно давніх зірок і галактик. Астрономи вирішили використати цей телескоп, щоб виявити ознаки існування найперших зірок у дуже далеких галактиках на основі спектрального аналізу їхнього світла. Науковці зосередили свою увагу на галактиках з раннього Всесвіту, які мають особливо сильний спектр випромінювання водню та гелію. Це означає, що в цих галактиках повинні знаходитися перші зірки.

У результаті астрономи виявили галактику, названу GLIMPSE-16403, яка існувала через 825 млн років після Великого вибуху. Світло її зірок має характеристики, які астрономи очікують побачити у зірок населення III. Поки що вчені не стверджують, що вони точно виявили найперші зірки у Всесвіті в цій галактиці і потрібні додаткові спостереження, щоб це підтвердити.

Як уже писав Фокус, з центру Чумацького Шляху втекла зірка зі швидкістю 500 км/с, яка допомогла вченим розкрити давню загадку. Астрономи змогли краще зрозуміти об'єкти, з яких складається ядерне зоряне скупчення.

Також Фокус писав про те, що вчені виявили в найближчій карликовій галактиці надмасивну чорну діру, якої там не повинно бути.