Поруч із Чумацьким Шляхом виявлено гігантського космічного монстра, який знищує матерію (фото)

Дослідження припускає, що одна з найближчих до нас галактик приховує справді величезний секрет.

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Астрономи вважають, що в центрі карликової галактики Велика Магелланова Хмара ховається величезна надмасивна чорна діра, яка знищує навколишню матерію. Ця галактика є супутником Чумацького Шляху і вважалося, що в такій галактиці не може бути центральної надмасивної чорної діри. Дослідження прийнято до публікації в The Astrophysical Journal, пише Space.

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Хоча одні астрономи вважають, що в карликових галактиках не може бути центральних надмасивних чорних дір, інші наполягають на зворотному. Одна з теорій припускає, що якщо в сусідній галактиці Велика Магелланова Хмара перебуває гігантський космічний монстр, який поглинає матерію, то активність цієї чорної діри може призвести до появи надшвидкісних зірок, які потраплять на околиці Чумацького Шляху.

Надшвидкісні зірки ще називають зірками-втікачами, адже вони часто можуть покинути межі своєї рідної галактики. Спостереження за допомогою космічного телескопа Gaia дало змогу астрономам вивчити 21 надшвидкісну зірку в Чумацькому Шляху. Вивчення траєкторії їхнього польоту дало змогу з'ясувати, що половину цих зірок було прискорено гравітаційним впливом надмасивної чорної діри Стрілець А* у нашій галактиці, а друга половина потрапила в Чумацький Шлях завдяки впливу прихованої надмасивної чорної діри у Великій Магеллановій Хмарі.

Надшвидкісні зірки стають такими, коли до центральної чорної діри наближається подвійна зоряна система. Одну з таких зірок чорна діра розриває на частини і починає її поглинати, а друга зірка водночас під дією гравітації викидається далі в космос і набуває швидкості в мільйони кілометрів на годину.

Ілюстрація показує, як чорна діра в галактиці Велика Магелланова Хмара (на фото праворуч) викидає надшвидкісну зірку Фото: space.com

Вчені об'єднали дані спостережень з теоретичними моделями і дійшли висновку, що надмасивна чорна діра в сусідній карликовій галактиці існує і відповідальна за появу деяких надшвидкісних зірок у Чумацькому Шляху.

Також астрономи змогли завдяки новим даним визначити масу прихованої чорної діри в карликовій галактиці. Вчені вважають, що маса цієї чорної діри приблизно в 600 000 разів більша, ніж у Сонця. Для порівняння маса чорної діри Стрілець А* у 4,3 млн разів більша, ніж у нашої зірки.

Галактика Велика Магелланова Хмара Фото: NASA

Тепер астрономи мають намір провести додаткові спостереження, щоб спробувати підтвердити своє відкриття за допомогою інших доказів. Поки що безпосередньо побачити нову чорну діру не представляється можливим, але її вплив на навколишній космос може довести, що вона існує.

Як уже писав Фокус, астрономи виявили доказ злиття величезних чорних дір, унаслідок якого був створений ще більш величезний об'єкт. І ця чорна діра вирвалася зі свого місця розташування, щоб вирушити в подорож через космос з величезною швидкістю.

Також Фокус писав про те, що нове дослідження фізиків припускає, що в центрі чорних дір перебуває не те, що передбачає загальна теорія відносності Ейнштейна.