Рядом с Млечным Путем обнаружен гигантский космический монстр, уничтожающий материю (фото)

Исследование предполагает, что одна из самых близких к нам галактик скрывает действительно огромный секрет.

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Астрономы считают, что в центре карликовой галактики Большое Магелланово Облако скрывается огромная сверхмассивная черная дыра, которая уничтожает окружающую материю. Эта галактика является спутником Млечного Пути и считалось, что в такой галактике не может быть центральной сверхмассивной черной дыры. Исследование принято к публикации в The Astrophysical Journal, пишет Space.

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Хотя одни астрономы считают, что в карликовых галактиках не может быть центральных сверхмассивных черных дыр, другие настаивают на обратном. Одна из теорий предполагает, что если в соседней галактике Большое Магелланово Облако находится гигантский космический монстр, поглощающий материю, то активность этой черной дыры может привести к появлению сверхскоростных звезд, которые попадут на окраины Млечного Пути.

Сверхскоростные звезды еще называют убегающими звездами, ведь они часто могут покинуть пределы своей родной галактики. Наблюдение с помощью космического телескопа Gaia позволило астрономам изучить 21 сверхскоростную звезду в Млечном Пути. Изучение траектории их полета позволило выяснить, что половина этих звезд была ускорена гравитационных влиянием сверхмассивной черной дыры Стрелец А* в нашей галактике, а вторая половина попала в Млечный Путь благодаря влиянию скрытой сверхмассивной черной дыры в Большом Магеллановом Облаке.

Сверхскоростные звезды становятся таковыми, когда к центральной черной дыре приближается двойная звездная система. Одну из таких звезд черная дыра разрывает на части и начинает ее поглощать, а вторая звезда в то же время под действием гравитации выбрасывается дальше в космос и приобретает скорость в миллионы километров в час.

Иллюстрация показывает, как черная дыра в галактике Большое Магелланово Облако (на фото справа) выбрасывает сверхскоростную звезду Фото: space.com

Ученые объединили данные наблюдений с теоретическими моделями и пришли к выводу, что сверхмассивная черная дыра в соседней карликовой галактике существует и ответственна за появление некоторых сверхскоростных звезд в Млечном Пути.

Также астрономы смогли благодаря новым данным определить массу скрытой черной дыры в карликовой галактике. Ученые считают, что масса этой черной дыры примерно в 600 000 раз больше, чем у Солнца. Для сравнения масса черной дыры Стрелец А* в 4,3 млн раз больше, чем у нашей звезды.

Галактика Большое Магелланово Облако Фото: NASA

Теперь астрономы намерены провести дополнительные наблюдения, чтобы попытаться подтвердить свое открытие с помощью других доказательств. Пока что напрямую увидеть новую черную дыру не представляется возможным, но ее влияние на окружающий космос может доказать, что она существует.

Как уже писал Фокус, астрономы обнаружили доказательство слияния огромных черных дыр, в результате которого был создан еще более огромный объект. И эта черная дыра вырвалась из своего местоположения, чтобы отправиться в путешествие через космос с огромной скоростью.

Также Фокус писал о том, что новое исследование физиков предполагает, что в центре черных дыр находится не то, что предсказывает общая теория относительности Эйнштейна.