Астрономы наконец-то обнаружили самые первые звезды во Вселенной: почему их сложно найти

Самые первые звезды возникли вскоре после Большого взрыва, но их жизнь была очень короткой по космическим меркам.

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Вскоре после Большого взрыва Вселенная была наполнена темнотой и в ней не было ничего кроме водорода и гелия. Только после появления первого поколения звезд космос наполнился более тяжелыми химическими элементами, созданными в ядрах этих звезд. Но астрономы еще никогда не видели первые звезды, которые принадлежат к населению III, напрямую. Теперь же ученые обнаружили галактику, где может находится первое поколение звезд. Исследование принято к публикации в The Astrophysical Journal, пишет ScienceAlert.

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Астрономы называют период длительностью примерно от 300 млн лет до 1 млрд лет после Большого взрыва космическим рассветом. До этого существа период известный как космические темные века. Примерно 13,8 млрд лет назад возникла наша Вселенная из горячей кварк-глюонной плазмы, в которой образовались первые и самые легкие химические элементы: водород и гелий. Они заполнили собой Вселенную, но она все еще оставалась непрозрачной для света. Во время космического рассвета из гелия и водорода возникли самые первые звезды, которые называются населением III. Как бы это странно ни звучало, но следующее поколение звезд называется населением II, а больше все звезд, которые можно увидеть в космосе принадлежать к третьему поколению или населению I.

Именно звезды населения III заполнили Вселенную светом, который прорезал плотные облака нейтрального водорода. Также эти звезды в своих ядрах создали более тяжелые химические элементы путем термоядерного синтеза. Еще одна группа химических элементов была создана, когда первые звезды взорвались сверхновыми. Прошлые исследования предоставили только косвенные следы существования самых первых звезд, но эти объекты не были обнаружены напрямую. Ученые считают, что это связано с тем, что звезды населения III были очень массивными и большими, а потому жили относительно короткий период времени по космическим меркам и давно исчезли.

Массивные большие звезды, такие как сияющие голубым светом в галактике Большое Магелланово Облако, живут намного меньше, чем более мелкие звезды Фото: NASA

И все же астрономы хотят выяснить, как же эти звезды выглядели. Такая возможность существует, учитывая то, что самый мощный космический телескоп Уэбб может поймать свет чрезвычайно древних звезд и галактик. Астрономы решили использовать этот телескоп, чтобы обнаружить признаки существования самых первых звезд в очень далеких галактиках на основе спектрального анализа их света. Ученые сосредоточили свое внимание на галактиках из ранней Вселенной, которые имеют особенно сильный спектр излучении водорода и гелия. Это значит, что в этих галактиках должны находится первые звезды.

В результате астрономы обнаружили галактику, названную GLIMPSE-16403, которая существовала через 825 млн лет после Большого взрыва. Свет ее звезд имеет характеристики, которые астрономы ожидают увидеть у звезд населения III. Пока что ученые не утверждают, что они точно обнаружили самые первые звезды во Вселенной в этой галактике и нужны дополнительные наблюдения, чтобы это подтвердить.

Как уже писал Фокус, из центра Млечного Пути сбежала звезда со скоростью 500 км/с, которая помогла ученым раскрыть давнюю загадку. Астрономы смогли лучше понять объекты, из которых состоит ядерное звездное скопление.

Также Фокус писал о том, что ученые обнаружили в ближайшей карликовой галактике сверхмассивную черную дыру, которой там не должно быть.