В самой далекой галактике во Вселенной обнаружен неожиданный элемент: это меняет историю космоса

Астрономы обнаружили неожиданно сложную химию в галактике, которая существовала, когда Вселенной было чуть менее 300 млн лет, это всего лишь 2% от ее нынешнего возраста.

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Ученые провели новое исследование самой далекой известной галактики во Вселенной под названием JADES-GS-z14-0 с помощью космического телескопа Уэбб. Наблюдения подтвердили, что эта галактика неожиданно слишком развитая и яркая для периода своего существования на раннем этапе истории Вселенной. Но еще большей неожиданностью стало обнаружение слишком большого количества кислорода в этой галактике, чего согласно текущим теориям не должно быть. Исследование, опубликованное в журнале Nature Astronomy, меняет представление о том, когда появились самые первые звезды и галактики во Вселенной, пишет Phys.

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Галактика JADES-GS-z14-0, которая существовала через менее, чем 300 млн лет после Большого взрыва (он произошел примерно 13,8 млрд лет назад и дал начало Вселенной), является слишком развитой для данного периода истории космоса, а также очень яркой. Это значит, что она возникла раньше, чем предполагают текущие теории, а также имеет слишком много звезд, что является неожиданностью. Но еще больше авторов исследования удивила неожиданно сложная химия этой галактики, а также наличие слишком большого количества кислорода.

Астрономы называют все элементы тяжелее гелия и водорода металлами. Для создания этих металлов необходимы поколения звезд, которые бы создавали эти элементы в своих ядрах, также во время взрыва сверхновой (смерти звезды). Но в течение первых сотен миллионов лет, как считается, Вселенная была заполнена только водородом, гелием и небольшим количество лития. Из этих элементов возникли самые первые звезды. Как уже писал Фокус, авторы другого исследования считают, что им удалось обнаружить эти звезды в менее далекой галактике.

Для того, чтобы в галактике JADES-GS-z14-0 возникло очень много кислорода, самые первые звезды должны были его создавать в течение очень длительного времени. После того, как они взорвались сверхновыми этот кислород должен был заполнить космос и дать основу для новых звезд. Учитывая новое открытие, астрономы считают, что звезды в галактике JADES-GS-z14-0

Но обнаружение значительного количества кислорода в галактике JADES-GS-z14-0 говорит о том, что галактика формировала звезды в течение примерно 100 млн лет, до того, как она была обнаружена. Это значит, что и звезды, и сама галактика были созданы очень рано в истории Вселенной. И эти звезды должны были эволюционировать и взорваться как сверхновые, чтобы выбросить кислород в межзвездное пространство.

Новое открытие показывает, что процесс образования первых звезд в самых первых галактиках начался раньше, чем предполагалось. Это значит, что первые галактики также возникли гораздо ближе по времени к Большому взрыву, чем считается.

Это исследование меняет представление об эволюции Вселенной и может привести к изменению моделей формирования галактик на начальном этапе истории космоса. Также новое открытие может дать важную информацию о том, как Вселенная эволюционировала от простых химических элементов до сложной химии, необходимой для жизни, какой мы ее знаем.

Как уже писал Фокус, новая теория гравитации объединяет неработающие вместе теорию Эйнштейна и квантовую физику. Ученые считают, что гравитация возникает из энтропии Вселенной и это дает возможность создать так называемую теорию всего.