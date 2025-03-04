Схожа на Чумацький Шлях: отримано знімок галактики з особливим космічним вибухом (фото)

Детальне зображення спіральної галактики NGC 2283, яке зробив космічний телескоп Вебб, показує, який вигляд мають яскраві молоді зірки.

Related video

Завдяки космічному телескопу Вебб астрономи отримали приголомшливу фотографію спіральної галактики з перемичкою під назвою NGC 2283, яка розташована на відстані 45 млн світлових років від нас. Чумацький Шлях також є спіральною галактикою з перемичкою, тобто центральними яскравим скупченням зірок, але ми не можемо побачити її повністю. Проте завдяки таким знімкам учені мають уявлення про структуру нашої галактики. Нова фотографія важлива тим, що на ній видно блискучі яскраві молоді зірки, які виділяються на загальному тлі, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Нагадуємо, що астрономи вивчили околиці найближчої до нас масивної галактики Андромеди і виявили, що поведінка її супутників не узгоджується з провідною моделлю еволюції космосу, як уже писав Фокус. У рамках нового дослідження астрономи вивчили більш далеку галактику NGC 2283, яка розташована в 18 разів далі від нас, ніж галактика Андромеди.

На фотографії галактики NGC 2283 видно її центральну яскраву область, де знаходяться щільно згруповані зірки, а також закручені спіральні рукави, наповнені зоряними скупченнями і міжзоряним газом. Космічний телескоп Вебб сфотографував ці тісно пов'язані угруповання молодих зірок, які своїм світлом висвітлюють водневий газ, що їх оточує. Він є джерелом речовини для нових зірок разом із потужними зоряними вибухами, відомими як наднові.

Спіральна галактика NGC 2283 розташована на відстані 45 млн світлових років від нас Фото: ESA

За словами вчених з Європейського космічного агентства, якщо водневий газ допомагає створити нові зірки, то вибухи наднових закінчують життя цих об'єктів. Але під час зоряного вибуху в космос на сотні світлових років відлітає багато речовини, наповненої важкими хімічними елементами, яка разом із міжзоряним газом стає основною для формування нових зірок у молекулярних газових хмарах.

У спіральній галактиці 2023 року було виявлено вибух наднової типу II. Він відбувається, коли вибухає зірка, маса якої щонайменше у 8 разів більша, ніж у Сонця. Такий тип зоряного вибуху відбувається з колапсом ядра вмираючої зірки. Цей колапс ядра провокує вибух зовнішніх шарів зірки, які розсіюються космосом і надають матеріал для народження нових зірок.

Нове зображення галактики NGC 2283 було створено на основі шести фотографій телескопа Вебб, зроблений за допомогою камер, що працює в ближньому і середньому інфрачервоному діапазоні світла. Одна з цілей цього дослідження полягає в тому, щоб вивчити зв'язок між зірками, міжзоряним газом і пилом у відносно близьких до нас галактиках, де відбувається процес формування нових зірок. Завдяки новій фотографії астрономи отримали більш детальне уявлення про окремі зоряні скупчення і молекулярні газові хмари в масивній галактиці NGC 2283.

Також Фокус писав про те, що після історичної посадки приватний модуль зробив приголомшливий знімок сходу Сонця на Місяці. Посадковий модуль Blue Ghost вже почав роботу на поверхні супутника Землі.

Ще Фокус писав про те, що фізики з'ясували, що в ядрі Землі ховається хімічний елемент не з нашого світу. Вчені дійшли висновку, що ядро нашої планети також складається з другого за поширеністю хімічного елемента у Всесвіті.