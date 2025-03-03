Вона вріжеться в Чумацький Шлях: відкриття біля галактики Андромеди поставило вчених у глухий кут (фото)

Несподіванкою для астрономів стало те, що вони виявили дивне розташування галактик-супутників найближчої великої галактики, що поки не піддається поясненню.

Related video

Астрономи використовували космічний телескоп Габбл для того, щоб зробити краще зображення десятків галактик-супутників, які оточують галактику Андромеди. Це найближча до нас велика спіральна галактика, розташована на відстані 2,5 млн світлових років від нас. Вважається, що через кілька мільярдів років галактика Андромеди вріжеться в Чумацький Шлях і в результаті утвориться ще більша галактика. Можливо, дві галактики вже пережили в далекому минулому зближення, що вплинуло на еволюцію галактики Андромеди та її оточення. Нове дослідження, опубліковане в журналі The Astrophysical Journal, дає більше запитань, ніж відповідей, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

За допомогою телескопа Габбл астрономи зробили фотографії 36 карликових галактик, які обертаються навколо галактики Андромеди. Виявилося, що вони різняться за своїми властивостями та мають орбіти, які не можуть пояснити сучасні теорії.

Згідно зі стандартною космологічною моделлю, яка припускає наявність холодної темної матерії, галактики збираються в структуру темної матерії, гравітація якої втягує невеликі згустки звичайної матерії, і об'єднує їх разом. Згідно з цією моделлю, яка найкраще пояснює еволюцію Всесвіту, після створення великої галактики, навколо неї починають обертатися карликові галактики, які є залишками формування головного об'єкта. Тож вивчення галактик-супутників може багато розповісти про історію формування більшої галактики.

Галактика Андромеди (у центрі) та її супутники (обведені жовтим колом) Фото: NASA

Астрономи з'ясували, що деякі з карликових галактик навколо галактики Андромеди являють собою велику загадку. Наприклад, карликові галактики навколо Чумацького Шляху або припинили формувати зірки мільярди років тому, або тільки недавно почали формувати їх знову після того, як гравітація Чумацького Шляху вплинула на газові хмари, де народжуються зірки. Виявилося, що в деяких карликових галактиках навколо галактики Андромеди ніколи не припинявся процес формування зірок протягом мільярдів років. Теорії припускають, що цього не повинно відбуватися і вчені не можуть поки що знайти цьому пояснення.

Супутники галактики Андромеди. Праворуч — деякі з них крупним планом Фото: NASA

Також астрономи виявили, що деякі карликові галактики мають незвичну орбіту, адже вони обертаються навколо галактики Андромеди в одній площині та в одному напрямку. Але, згідно зі стандартною космологічною моделлю, ці орбіти мають бути більш хаотичними. Це відкриття поки також не піддається поясненню.

Водночас дивне явище, виявлене астрономами, може пояснити альтернативна теорія гравітації, відома як модифікована ньютонівська динаміка або MOND. У цій теорії темна матерія не потрібна, але вона передбачає зміну головної теорії гравітації, відомої як загальна теорія відносності Ейнштейна.

Якщо взяти за основу MOND, то згідно з передбаченнями цієї теорії, Чумацький Шлях і галактика Андромеди вже пережили невелике зіткнення приблизно 8 млрд років тому, але потім розійшлися. Це призвело до того, що частина речовини з нашої галактики перемістилася ближче до галактики Андромеди, опинилася в одній і тій самій площині, і це призвело до формування галактик-супутників.

Хоча вчені вважають, що загадка оточення галактики Андромеди може бути вирішена за допомогою стандартної космологічної моделі, водночас нове відкриття може виявитися доказом правильності теорії MOND.

За словами авторів дослідження, як би там не було, нове відкриття точно показує, що Чумацький Шлях і галактика Андромеди пережили різну еволюційну історію. Можливо, зіткнення з великою галактикою (навіть не з Чумацьким Шляхом) сприяло тому, що навколишнє середовище навколо галактики Андромеди стало більш динамічним. При цьому сама галактика Андромеди стала більшою.

Як уже писав Фокус, вчені з'ясували, скільки темної матерії знаходиться в об'ємі розміром із Землю. Дослідники вперше виміряли щільність темної матерії за допомогою прямих вимірювань у локальному космосі.

Також Фокус писав про те, що у першого в історії приватного космічного апарату для вивчення астероїдів, з метою видобутку на них ресурсів, виникли серйозні проблеми незабаром після виходу в космос.