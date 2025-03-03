Она врежется в Млечный Путь: открытие возле галактики Андромеды поставило ученых в тупик (фото)

Неожиданностью для астрономов стало то, что они обнаружили странное расположение галактик-спутников ближайшей крупной галактики, что пока не поддается объяснению.

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Астрономы использовали космический телескоп Хаббл для того, чтобы сделать лучшее изображение десятков галактик-спутников, которые окружают галактику Андромеды. Это самая близкая к нам крупная спиральная галактика, расположенная на расстоянии 2,5 млн световых лет от нас. Считается, что через несколько миллиардов лет галактика Андромеды врежется в Млечный Путь и в результате образуется еще большая галактика. Возможно, две галактики уже пережили в далеком прошлом сближение, что повлияло на эволюцию галактики Андромеды и ее окружения. Новое исследование, опубликованное в журнале The Astrophysical Journal, дает большое вопросов, чем ответов, пишет Space.

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С помощью телескопа Хаббл астрономы сделали фотографии 36 карликовых галактик, которые вращаются вокруг галактики Андромеды. Оказалось, что они различаются по своим свойствам и имеют орбиты, которые не могут объяснить современные теории.

Согласно стандартной космологической модели, которая предполагает наличие холодной темной материи, галактики собираются в структуру темной материи, гравитация которой втягивает небольшие сгустки обычной материи, и объединяет их вместе. Согласно этой модели, которая лучше всего объясняет эволюцию Вселенной, после создания крупной галактики, вокруг нее начинают вращаться карликовые галактики, которые является остатками формирования главного объекта. Поэтому изучение галактик-спутников может много рассказать об истории формирования более крупной галактики.

Галактика Андромеды (в центре) и ее спутники (обведены желтым кругом) Фото: NASA

Астрономы выяснили, что некоторые из карликовых галактик вокруг галактики Андромеды представляют собой большую загадку. Например, карликовые галактики вокруг Млечного Пути либо прекратили формировать звезды миллиарды лет назад, или только недавно начали формировать их снова после того, как гравитация Млечного Пути повлияла на газовые облака, где рождаются звезды. Оказалось, что в некоторых карликовых галактиках вокруг галактики Андромеды никогда не прекращался процесс формирования звезд на протяжении миллиардов лет. Теории предполагают, что этого не должно происходить и ученые не могут пока найти этому объяснение.

Спутники галактики Андромеды. Справа - некоторые из них крупным планом Фото: NASA

Также астрономы обнаружили, что некоторые карликовые галактики имеют необычную орбиту, ведь они вращаются вокруг галактики Андромеды в одной плоскости и в одном направлении. Но, согласно стандартной космологической модели, эти орбиты должны быть более хаотичными. Это открытие пока также не поддается объяснению.

В то же время странное явление, обнаруженное астрономами, может объяснить альтернативная теория гравитации, известная как модифицированная ньютоновская динамика или MOND. В этой теории темная материя не нужна, но она предполагает изменение главной теории гравитации, известной как общая теория относительности Эйнштейна.

Если взять за основу MOND, то согласно предсказаниям этой теории, Млечный Путь и галактика Андромеды уже пережили небольшое столкновение примерно 8 млрд лет назад, но затем разошлись. Это привело к тому, что часть вещества из нашей галактики переместилась ближе к галактике Андромеды, оказалась в одной и той же плоскости, и это привело к формированию галактик-спутников.

Хотя ученые считают, что загадка окружения галактики Андромеды может быть решена с помощью стандартной космологической модели, в то же время новое открытие может оказаться доказательством правильности теории MOND.

По словам авторов исследования, как бы то ни было, новое открытие точно показывает, что Млечный Путь и галактика Андромеды пережили разную эволюционную историю. Возможно, столкновение с крупной галактикой (даже не с Млечным Путем) способствовало тому, что окружающая среда вокруг галактики Андромеды стала более динамичной. При этом сама галактика Андромеды стала больше.

Как уже писал Фокус, ученые выяснили, сколько темной материи находится в объеме размером с Землю. Исследователи впервые измерили плотность темной материи с помощью прямых измерений в локальном космосе.

Также Фокус писал о том, что у первого в истории частного космического аппарата для изучения астероидов, с целью добычи на них ресурсов, возникли серьезные проблемы вскоре после выхода в космос.