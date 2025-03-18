Историческая миссия завершена: частный модуль на Луне установил рекорд и отключился (видео)

Впервые в истории посадочный модуль, созданный частной компанией, смог успешно работать на Луне в течение двух недель или одного лунного дня.

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Компания Firefly Aerospace сообщила о том, что в понедельник, 17 марта в 1:15 по Киеву официально завершилась историческая лунная миссия посадочного модуля Blue Ghost. В течение одного лунного дня, который продолжается две земных недели, посадочный аппарат проводил эксперименты и собирал ценные научные данные об окружающей среде на Луне. Впервые в истории посадочный модуль, созданный частной компанией, смог успешно работать на Луне в течение такого длительного периода времени, пишет Space.

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Так приземлися на Луну посадочный модуль Blue Ghost

Вскоре после заката Солнца на Луне посадочный модуль Blue Ghost перестал получать достаточно солнечного света, чтобы заряжать свои батареи, а потому отключился, как и планировалась. Модуль Blue Ghost совершил успешную посадку на Луне в воскресенье, 2 марта, и в течение двух земных недель, пока на Луне был день, проводил научные исследования окружающей среды на спутнике Земли.

В течение этого времени все десять инструментов и приборов NASA, которые Blue Ghost доставил на базальтовую равнину Море Кризисов на видимой стороне Луны, проводили эксперименты и собирали ценные данные. Они необходимы для подготовки первой в 21 веке высадке на Луну астронавтов NASA, которая должна состоятся через 2 года.

Blue Ghost стал вторым в истории частным посадочным модулем, который совершил посадку на поверхность Луны. Первым был модуль "Одиссей", совершивший посадку на Луну в феврале 2024 года. Модуль компании Intuitive Machines из-за не совсем удачного приземления смог работать на Луне в течение семи дней. Но Blue Ghost установил рекорд времени успешной работы на Луне для частных модулей.

За время миссии модуль Blue Ghost собрал 119 Гб научных данных, обработкой которых уже занялись ученые из NASA. У посадочного аппарата много достижений, среди которых можно выделить следующие.

Впервые в истории он смог установить связь с земной спутниковой системой GPS для демонстрации новой технологии навигации на Луне. Также буровая установка, которую модуль доставил на Луну, продемонстрировала новую технологию бурения лунной поверхности, как уже писал Фокус.

Blue Ghost с помощью бортовых камер первым среди частных модулей смог наблюдать солнечное затмение на Луне, когда наша планета закрыла собой Солнце, как уже писал Фокус.

Blue Ghost с помощью бортовых камер первым среди частных модулей смог наблюдать солнечное затмение на Луне Фото: space.com

Также модуль Blue Ghost сделал фотографии заката Солнца на Луне 16 марта. В это время его приборы собрали данные о том, поднимается ли лунная пыль над поверхностью из-за воздействия солнечного излучения. После заката Солнца модуль работал еще в течение 5 часов и изучал поведение лунной пыли прежде чем полностью отключился.

Blue Ghost сделал фотографии заката Солнца на Луне 16 марта. Вдалеке видна Земля Фото: space.com

Напоминаем, что вместе с модулем Blue Ghost 15 января этого года в путешествие к Луне отправился и японский частный модуль Resilience. Он должен совершить посадку на поверхности спутника Земли 5 июня, как уже писал Фокус.

Напоминаем также, что 6 марта на поверхность Луны опустился частный модуль "Афина" компании Intuitive Machines, но менее, чем через сутки его миссия завершилась. Дело в том, что модуль приземлился не так, как нужно, а потому не смог развернуть свои солнечные панели в нужном направлении и его батареи разрядились. Как уже писал Фокус, все же этот модуль внезапно включился через некоторое время и прислал на Землю неожиданное сообщение.