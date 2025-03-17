"Бриллиантовое кольцо": впервые частный модуль увидел солнечное затмение на Луне (фото)

К сожалению, посадочный модуль Blue Ghost завершил свою работу на Луне через две недели после посадки.

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Впервые в истории частный посадочный модуль смог сфотографировать солнечное затмение с поверхности Луны. Это удалось сделать аппарату Blue Ghost компании Firefly Aerospace, который уже завершил свою миссию на спутнике Земли, пишет Space.

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Посадочный модуль Blue Ghost приземлился на территории Моря Кризисов на Луне 2 марта и в течение двух недель проводил исследования лунной поверхности с помощью научных приборов и инструментов. Все данные уже начали обрабатывать ученые и, возможно, в ближайшее время мы узнаем о некоторых важных открытиях.

Так приземлися на Луну посадочный модуль Blue Ghost

За две недели пребывания на Луне модуль присылал фотографии поверхности спутника Земли, а также невероятно ценные данные. Как сообщили в компании Firefly Aerospace 17 марта миссия модуля Blue Ghost завершилась. Он перестал вырабатывать электроэнергию с помощью солнечных панелей, ведь на Луне наступила ночь. Этот модуль не предназначен для того, чтобы выдержать холодные условия лунной ночи, а потому нет надежды на то, что модуль снова включится через примерно 2 недели, когда снова наступит лунный день.

Среди фотографий, которые прислал на Землю посадочный модуль Blue Ghost выделяется снимок, на котором видно солнечное затмение с поверхности Луны Фото: space.com

Среди фотографий, которые прислал на Землю посадочный модуль Blue Ghost выделяется снимок, на котором видно солнечное затмение с поверхности Луны. 14 марта Земля почти полностью закрыла собой Солнце и вокруг нашей планеты появилось яркое кольцо света, которое иногда называют "бриллиантовым кольцом". Такое явление можно увидеть с Земли во время солнечного затмения, когда Луна закрывает собой Солнце. В компании Firefly Aerospace заявили, что впервые в истории частный посадочный модуль смог сделать снимок солнечного затмения с поверхности Луны.

Также американская компания показала еще одну фотографию, которая была сделана за 4 часа до того, как модуль Blue Ghost запечатлел "бриллиантовое кольцо". На снимке видны многие приборы и антенны посадочного модуля вместе с солнечными панелями.

Американская компания показала еще одну фотографию, которая была сделана за 4 часа до того, как модуль Blue Ghost запечатлел "бриллиантовое кольцо" Фото: space.com

Как уже писал Фокус, погибший на Луне частный модуль "Афина" неожиданно ожил и отправил последнее сообщение. Команда миссии IM-2 не ожидала получить именно такое сообщение от модуля, который неудачно приземлился на спутнике Земли.

Также Фокус писал о том, что ученые выяснили, какая погода на планете, которая несется сквозь космос без звезды. Исследователи с помощью телескопа Джеймса Уэбба изучили необычный объект под названием SIMP 0136+0933.