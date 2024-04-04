Для вивчення темної матерії та енергії: створено найбільшу цифрову камеру у світі (фото)

Камера з роздільною здатністю 3200 мегапікселів дасть змогу робити знімки Всесвіту, як ніколи раніше.

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Американські інженери створили найбільшу цифрову астрономічну камеру у світі під назвою LSST. Її встановлять на Обсерваторію імені Віри Рубін, будівництво якої закінчується в Чилі. Нова камера дасть змогу зібрати безпрецедентну кількість даних про Всесвіт і допоможе відповісти на фундаментальні питання щодо природи темної матерії і темної енергії, пише IFLScience.

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Після двох десятиліть роботи інженери Національної прискорювальної лабораторії SLAC Міністерства енергетики США створили найбільшу цифрову астрономічну камеру у світі. Камера LSST являє собою справжнє технічне диво. Вона має роздільну здатність 3200 мегапікселів і важить 3 тонни.

Зображення космосу, які робитиме камера, настільки величезні, що для правильного показу знімків знадобиться 378 4K-телевізорів. За слова вчених, ця камера допоможе вивчити Всесвіт із безпрецедентною деталізацією. Камера допоможе у вивченні природи темної матерії, темної енергії, а також дасть нове уявлення про Сонячну систему і нашу галактику.

Камера LSST має два об'єктиви. Перший з них має діаметр 1,5 метра, і таким чином це найбільша лінза, створена для таких спостережень. Діаметр другого об'єктива становить 90 сантиметрів, що теж не мало. Другий об'єктив використовується для герметизації фокальної площини лінзи, яка перебуває у вакуумі. Фокальна площина — це серце камери, що б'ється. Вона складається з 201 датчика, аналогічно до того, що є у звичайній цифровій камері, але вони виготовлені за індивідуальним замовленням. Кожен піксель має ширину 10 мікрон, а фокальна площина настільки плоска, що її поверхня не змінюється більш ніж на одну десяту ширини людської волосини.

Фото: IFLS

За словами вчених, ця камера допоможе створити найінформативнішу мапу нічного неба з усіх коли-небудь створених. Нові зображення з мільярдами зірок і галактик допоможуть розкрити головні таємниці Всесвіту.

Обсерваторія імені Віри Рубін вивчатиме, як галактики і скупчення галактик змінилися за мільярди років, що дасть змогу зрозуміти еволюцію галактик і розподіл темної матерії. Також обсерваторія вивчатиме наднові, що дасть краще уявлення про розширення Всесвіту і те, що його спричиняє, тобто темну енергію.

Перші знімки нова камера має зробити з початком роботи Обсерваторії імені Віри Рубін у січні наступного року.

Як уже писав Фокус, марсохід NASA виявив на Марсі стародавню річку і починає важливе дослідження. Марсохід Curiosity починає дослідження структури, яка, як передбачається, колись була заповнена водою і, можливо, була руслом стародавньої річки.

Також Фокус писав про те, що NASA уклало контракт із трьома приватними компаніями, які повинні представити проєкт нового місячного всюдихода. Одна з розробок отримає подальше фінансування NASA, а сам місячний всюдихід має вирушити в першу поїздку на Місяці в 2030 році. Усі три компанії вже продемонстрували свої попередні концепти нового автомобіля для дослідження Місяця.