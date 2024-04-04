Поїздки на Місяці: NASA показало, який вигляд матиме новий автомобіль для астронавтів (фото)

Передбачається, що астронавти вперше скористаються місячним всюдиходом у 2030 році, хоча може бути й раніше.

Related video

NASA обрало три приватні американські компанії для створення місячних автомобілів, на яких зможуть переміщатися астронавти в районі південного полюса Місяця. Передбачається, що новий місячний всюдихід зможе розвивати швидкість до 15 км/год і зможе також працювати автономно, без управління астронавтами, пише The New York Times.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

NASA найняло три компанії, Intuitive Machines, Lunar Outpost і Venturi Astrolab, для створення нового місячного всюдихода Lunar Terrain Vehicle. У кожної компанії є 1 рік для розробки проєкту, а потім NASA обере найкращий із них, який і отримає подальше фінансування.

Важливо

Стандартний час Місяця: NASA створить нову систему відліку часу

Згідно з планом NASA, новий місячний автомобіль мають доправити на Місяць у 2030 році, коли відбудеться вже третя висадка астронавтів на поверхню супутника Землі в межах місії Artemis 5. Хоча в NASA повідомили, що якщо місячний всюдихід буде готовий до роботи раніше, то він зможе вже взяти участь у попередній пілотованій місії. Нагадуємо, що наразі NASA планує повернутися на Місяць з астронавтами 2026 року в рамках місії Artemis 3, після якої відбудеться місія Artemis 4.

LTV стане першим місячним автомобілем США на Місяці після того, як місячний всюдихід уперше побував на супутнику Землі в 1971 році в рамках місії "Аполлон-15" (на фото) Фото: NASA

За допомогою LTV астронавти зможуть подорожувати пересіченою місцевістю на Місяці зі швидкістю приблизно 15 км/год, при цьому на одному заряді батареї можна буде їздити протягом 8 годин. Після того, як астронавти повернуться на Землю, LTV зможе працювати далі в автономному режимі і проводити наукові дослідження, як це роблять марсоходи NASA на Марсі.

Проект місячного автомобіля від Intuitive Machines Фото: space.com

Створені однією з компаній місячні всюдиходи не належатимуть NASA, агентство просто братиме їх в оренду. При цьому компанія-розробник повинна буде не тільки побудувати місячний автомобіль, а й доставити його на Місяць. Але NASA буде за все це платити. Місячний автомобіль залишиться власністю компанії, обраної для будівництва LTV, і ця компанія зможе здавати його в оренду іншим клієнтам, коли він не знадобиться NASA.

Проект місячного автомобіля від Lunar Outpost Фото: space.com

LTV стане першим місячним автомобілем США на Місяці після того, як місячний всюдихід уперше побував на супутнику Землі в 1971 році в межах місії "Аполлон-15".

Усі три компанії вже показали NASA попередні зображення майбутнього місячного автомобіля і всі вони мають різний дизайн. Відомо, що майбутній транспортний засіб буде двомісним і астронавти зможуть їздити на ньому тільки в скафандрах, як це було і понад 50 років тому.

Проект місячного автомобіля від Venturi Astrolab Фото: space.com

Нові місячні автомобілі допомагатимуть досліджувати астронавтам південний полярний регіон Місяця, де NASA має намір побудувати базу, і де знаходиться багато водяного льоду. Передбачається використовувати цей лід для життєзабезпечення астронавтів, а також для створення ракетного палива.

Як уже писав Фокус, китайський гігант інтернет-торгівлі збирається доставляти товари за допомогою космічних ракет. Передбачається, що ракети зможуть доставляти товари по всьому світу протягом години.

Також Фокус писав про те, що астронавти NASA створять на Місяці "дачну ділянку". У межах місії Artemis 3 астронавти розмістять на супутнику Землі три наукові пристрої.